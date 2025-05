Do Pásma Gazy dorazilo 93 áut s humanitárnou pomocou: OSN upozorňuje na nedostatočnú distribúciu

Kamión s humanitárnou pomocou pre pásmo Gazy vchádza na priechod Kerem Šalom na juhu Izraela v utorok 20. mája 2025. (Zdroj: SITA/AP Photo/Maya Alleruzzo)

GAZA - Izrael vyhlásil, že v utorok vstúpilo do Pásma Gazy 93 nákladných áut Organizácie Spojených národov (OSN) s humanitárnou pomocou. Hovorca OSN však uviedol, že hoci dodávky s potravinami a liekmi do palestínskej enklávy prichádzajú, pomoc nebola doposiaľ distribuovaná, informujú agentúry Reuters a AFP.

Podľa izraelskej agentúry COGAT, ktorá dohliada na dovážané zásoby pomoci v Pásme Gazy, „bolo dnes (v utorok) prevezených cez priechod Kerem Šalom do Pásma Gazy 93 nákladných vozidiel OSN s humanitárnou pomocou vrátane múky pre pekárne, potravín pre dojčatá, zdravotníckeho vybavenia a liekov“. Hovorca OSN Stéphane Dujarric potvrdil, že na palestínsku stranu priechodu Kerem Šalom sa v utorok dostalo „niekoľko desiatok“ vozidiel OSN. Dodal, že žiadna pomoc v enkláve pre jej viac ako dva milióny obyvateľov zatiaľ nebola distribuovaná.

„Dnes jeden z našich tímov čakal niekoľko hodín ..., aby sa dostal do oblasti Kerem Šalom a vyzdvihol zásoby. Žiaľ, nepodarilo sa im (ich) dopraviť do nášho skladu,“ povedal Dujarric. „Takže aby bolo jasné, hoci do Pásma Gazy prichádza viac dodávok, nedokázali sme zabezpečiť ich prísun do našich skladov a na miesta dodávok,“ dodal hovorca OSN.

Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) skôr v utorok oznámil, že Izrael povolil OSN poslať do Pásma Gazy pre približne 100 kamiónov s humanitárnou pomocou. Len v pondelok vstúpilo do enklávy prvých deväť vozidiel s pomocou, ktorej prísun blokoval Izrael od 2. marca. Humanitárne organizácie aj predstavitelia iných štátov dlhodobo kritizovali izraelskú blokádu dodávok pomoci a varovali aj pred hladom, ktorý sa medzi obyvateľmi Pásma Gazy šíri v dôsledku nedostatku potravín.