Satirici rozdrvili marketérov PS: Boxerský duel? Nič trápnejšie tu ešte nebolo! Dej si sype popol na hlavu

Stránka zareagovala v statuse hneď po tom, ako sa Dej rozhodol z vopred dohodnutého a odsúhlaseného duelu vycúvať. "Rozhodol som sa, že s Miňom Mazurekom pôjdem nakoniec iba do debatného ringu, boxerský tentokrát vynechám," napísal vo štvrtok 22. mája sa Dej. Nerád by by vraj živil myšlienky o tom, že by malo ísť o akúsi "krčmovú bitku". "Ako športovcovi mi je to ľúto, že má box takúto reputáciu. Pre mňa je to srdcovka, venoval som sa mu celé roky mojej mladosti," dodal Dej, ktorý sa v komentároch dočkal výsmechu a aj sklamania zo strany niektorých jeho podporovateľov.

Od začiatku bolo jasné, ako to dopadne, reaguje meme stránka

Táto "kauza" vzbudila takú pozornosť, že už na ňu musela reagovať aj vyše 400-tisícová satirická meme stránka Zomri. Na sociálnej sieti to od nich totiž schytalo celé marketingové oddelenie PS-ka.

"Nič trápnejšie tu už dlho nebolo. Bolo celé jasné, ako to dopadne. Víťazom je opäť len Mazurek a Republika," zareagovali na Dejov krok administrátori stránky Zomri. Dostali navyše kázeň o tom, čo zameškávajú a čo majú v týchto chvíľach podľa nich robiť. "Ako najsilnejšia opozičná strana máte udávať témy nie stále reagovať na to, kto vám čo podhodí od premiéra až po iné postavičky," pokarhali ich. Ako príklad uviedli napríklad ich parlamentnú kolegyňu Martinu Holečkovú zo strany SaS.

"Aby nám video poslanca Deja s výzvou na zápas posielali údajní samotní marketéri PS je smutné. Mudrlanti v pletených svetríkoch nám to vysvetlia určite lepšie," neodpustili si úškľabok na záver. Nie je to pritom prvý raz, čo sa stránka Zomri otvorene pustila do kritiky do radov PS.

Dej sa ospravedlnil

Status Zomri si očividne prečítal aj samotný Dej, ktorý to už neuniesol a nasypal si popol na hlavu. "Ahojte, viem, že to nie je u politikov bežné, ale priznávam, že som spravil chybu. Pre mňa je box normálny šport, ktorému som sa venoval celú svoju mladosť, ale zle som vyhodnotil, že veľká časť ľudí ho vníma ako “bitku”. A naozaj nechcem, aby si ľudia mysleli, že sa idem biť s Mazurekom," vysvetlil svoje konanie Dej.

"Ospravedlňujem všetkým ľuďom, ktorých som tým pobúril alebo sklamal," uzavrel.