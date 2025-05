V Jadrane číha veľké nebezpečenstvo: Zákerná ryba ohrozuje životy ľudí! A nielen to

Štvorzubec striebropasý (Zdroj: Getty Images)

ZÁHREB - Z tropických morí do dovolenkového raja. Jadran čelí hrozbe, akú si doteraz nikto nechcel pripustiť – more zaplavila ryba, ktorá neprináša život, ale smrť.

Pláže, ktoré turisti doteraz vnímali ako bezpečné útočisko, skrývajú nový, nečakaný problém. Vedci varujú, že do vôd Jadranu sa v tichosti vplížil nepozvaný návštevník – mimoriadne nebezpečný štvorzubec striebropasý (Lagocephalus sceleratus), píše stránka Nedeljski. Tento druh, prirodzene sa vyskytujúci vo vodách Indického a Tichého oceánu, sa pod vplyvom klimatických zmien presunul do Stredomoria a dnes už ohrozuje aj pobrežie Chorvátska.

Predátor bez prirodzeného nepriateľa

To, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako len ďalšia ryba v mori, je v skutočnosti tichý zabijak. Invazívny štvorzubec nielenže vytláča pôvodné morské druhy z ich prirodzeného prostredia, ale svojou prítomnosťou ohrozuje celý ekosystém. Bez prirodzených nepriateľov, v teplých a zmenených vodách Jadranu, sa šíri nekontrolovateľne – a nezastaviteľne.

Za inváziou tohto predátora stojí kombinácia otepľovania morí, znečistenia a ekologickej nerovnováhy. Mnohé druhy, ktoré už tak zápasia s nadmerným rybolovom, čelia ďalšiemu smrteľnému protivníkovi.

Ryba, ktorej sa nesmiete ani dotknúť

Kontakt s touto rybou môže byť fatálny. Jej mäso, vnútorné orgány, ba dokonca aj koža obsahujú tetrodotoxín – extrémne silný jed, ktorý paralyzuje nervový systém a dýchacie svaly. Stačí mikroskopické množstvo a človek môže stratiť zrak, schopnosť dýchať – a následne zomrieť.

„Nikdy sa jej nechytajte holými rukami. Je toxická. Má na sebe ostne a jed sa môže dostať aj cez pokožku,“ varovala morská biologička Manda Papac pre denník Danas.

A ak by jed nestačil, štvorzubec má ešte jednu desivú výzbroj – čeľuste v tvare zobáka. Je schopný bez váhania prehrýzť prst až na kosť.

Jadran na križovatke: Prírodná rovnováha sa rúca

To, čo dnes prebieha v Jadrane, je dôsledkom dlhoročnej nečinnosti a ignorovania klimatických zmien. Rastúce teploty, strata biodiverzity a oslabené druhy vytvárajú živnú pôdu pre podobné biologické invázie. A štvorzubec je len predzvesťou toho, čo ešte môže prísť.

Vedci z chorvátskej Univerzity Juraja Dobrilu a Inštitútu oceánografie v Splite vyzývajú na okamžité kroky. Bez strategických opatrení môže byť už čoskoro neskoro. Ohrozené nie sú len ryby, ale aj bezpečnosť ľudí – rybárov, turistov, detí na pláži.

Nečakaný symbol ekologickej krízy

Štvorzubec striebropasý sa stal symbolom tichej, no neúprosnej krízy, ktorá zasahuje more aj pevninu. Je výstrahou, že príroda sa nedá ignorovať donekonečna. Ak nezačneme konať, bude to len prvý z mnohých podobných signálov, ktoré už nebudeme môcť prehliadať.