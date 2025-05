Šokujúce VIDEO zo ZOO: Návštevníci ignorovali zákaz a kŕmili zvieratá čokoládou, vrchol nezodpovednosti!

Nezodpovedné správanie návštevníkov zachytili na video (Zdroj: Facebook/Zoo a zámek Zlín)

Podľa dostupných informácii došlo k incidentu vo štvrtok. V piatok vedenie zoologickej záhrady informovalo, že nedošlo k úhynu zvierat a ani k vážnym zdravotným následkom, no nechýbalo veľa a situácia mohla byť dramatickejšia. Nebolo by to prvýkrát, čo pre nezodpovednosť návštevníkov zviera uhynulo, informoval český idnes.cz.

V tropickej hale Yucatan v zlínskej zoologickej záhrade sa môžu návštevníci voľne pohybovať medzi zvieratami. Vedenie zoologickej záhrady ale pred vstupom upozorňuje, aby boli návštevníci zodpovední a zvieratá nekŕmili. Pre šíriacu sa informáciu, že práve v tomto výbehu zvierat malo dôjsť ku kŕmeniu čokoládou poprosilo vedenie zoologickej záhrady návštevníkov, aby im poskytli fotodokumentáciu, prípadne video kŕmenia, ak ním disponujú.

Výzva bola úspešná. „Podarilo sa nám získať video, ktoré situáciu zachytilo. Je to skoro neuveriteľné. Aj napriek neustálemu upozorňovaniu sa niektorí ľudia chovajú ako blázni,“ nešetril kritikou nezodpovedných návštevníkov riaditeľ Roman Horský. „Chceme, aby toto video poslúžilo ako varovanie, ako sa nemajú ľudia v zoologickej záhrade chovať,“ dodal.

Nie je to prvýkrát, čo musia upozorňovať na nevhodné chovanie detí a dospelých. „Párok v rožku, hranolky ani sušienky či čokoláda nepatrí do jedálneho lístku zvierat a môžete im tým spôsobiť zdravotné problémy, či dokonca smrť,“ uviedla hovorkyňa ZOO Zlín Romana Mikešová. A hoci uviedli, že väčšina návštevníkov im problémy nespôsobuje, sviatky a víkendy niekedy prilákajú také množstvo návštevníkov, že je ťažké ich disciplínu kontrolovať. Zároveň však podotkli, že niektorí návštevníci sami upozorňujú iných na nevhodné správanie. Vedenie by však nerado pristúpilo k zrušeniu interaktívnych expozícií. V minulosti už pre nezodpovedné správanie museli uzavrieť expozíciu lemurov.