Klimatická kríza sa prehlbuje: Odborníci varujú pred najhorším, extrémne počasie ohrozuje budúcnosť

(Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Štúdia, ktorú zverejnili poprední svetoví vedci odhaľuje desivú pravdu. Už za tri roky by naša planéta Zem mohla prekročiť kritickú hranicu otepľovania o 1,5 stupňa Celzia. Znamenalo by to, že výkyvy počasia ako ich poznáme dnes by boli iba predzvesťou ešte väčšieho extrému.