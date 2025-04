BLACKOUT na juhu Európy: VEĽKÝ zvrat, pôvodná teória padla! TOTO sú scenáre vyvolania totálneho výpadku

Celkový výpadok energie postihol v Španielsku aj nemocnice (Zdroj: SITA/AP/Miguel Oses)

MADRID – Južnú časť európskeho kontinentu postihli tento týždeň veľké výpadky elektriny. Postihnuté boli Španielsko a Portugalsko, ktoré od svojho suseda odoberá veľké množstvo lacnejšej elektriny. Výpadky postihli všetky sektory od metra až po pouličné osvetlenie. Niektoré mestá sa medzičasom už vrátili do bežného chodu, no opravy naďalej pokračujú. Problém prišiel náhle a nečakane. Hovorí sa preto, že mohlo ísť aj o kybernetický útok. V hre je ale viacero teórii.

Začiatkom tohto týždňa sa Pyrenejský polostrov ponoril do tmy. V Španielsku a Portugalsku boli zaznamenané veľké výpadky elektrickej energie, ktoré postihli všetky sektory. Odstavená bola železničná doprava aj metro. Ulice a obchody sa ponorili do tmy. K prvým obnovám dodávok energie prichádzalo až v popoludňajších hodinách, píše El País. Do týchto chvíľ sa ešte stále nevie, čo vyvolalo rozsiahle výpadky.

V Portugalsku a Španielsku hlásia masívne celoštátne výpadky elektrickej energie. (Zdroj: SITA/AP Photo)

Španielsky premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že "nevylučujeme žiadne teórie, pretože zatiaľ nepoznáme príčiny tohto pre nás historického výpadku". Jorge Fabra, prezident spoločnosti pre distribúciu elektrickej energie v Španielsku Red Eléctrica, ktorý pracuje v tomto sektore už vyše 40 rokov, povedal, že ešte nikdy nič podobné nezažil.

Výpadok nastal v čase 12:32 madridského času. Veľmi silné kolísanie tokov energie spôsobilo výpadok jej výroby. Hovoríme tu o výpadku 15 GW na päť sekúnd. Len pre porovnanie, päť jadrových elektrární v Španielsku má kombinovanú inštalovanú kapacitu 7,4 GW. Mohutný pokles výroby odpojil španielsku elektrickú sústavu od európskej siete (Francúzsko).

Teplotné výkyvy alebo kybernetický útok?

Tlačová agentúra Reuters spočiatku uvádzala, že výpadok mohol byť spôsobený zvláštnym meteorologickým javom, Odvolávala sa pritom na tvrdenie distribútora elektriny REN (Redes Energéticas Nacionais). Zdroje z REN to ale popreli a poukázali na teplotné výkyvy vo vnútrozemí krajiny.

Čoraz častejšie sa hovorí aj o možnom kybernetickom útoku. Ako prvý to spomenul premiér Andalúzie Juan Manuel Moreno. "Podľa informácií z regionálneho centra pre kybernetickú bezpečnosť všetko nasvedčuje tomu, že výpadok prúdu takéhoto rozsahu môže mať na svedomí kybernetický útok," pričom dodal, že zatiaľ to niekto nepotvrdil ani nevyvrátil.

⚡️ Co se 28. 4. 2025 stalo ve Španělsku a Portugalsku? Podle provozovatelů REE a REN došlo v 11:33 WES-T k „el cero“ –... Posted by Patrick Zandl on Monday, April 28, 2025

Ešte v ten istý deň prišlo aj vyjadrenie z Bruselu, Podpredsedníčka Európskej komisie Teresa Riberová po rozhovoroch so španielskou aj portugalskou stranou vyhlásila, že "neexistujú žiadne náznaky cieleného a úmyselného výpadku energie".

Národné kryptologické centrum uviedlo diplomaticky, že "teória o kybernetickom útoku sa naďalej vyšetruje". K tomuto tvrdeniu sa pripojilo aj kybernetické velenie, ktoré spadá pod ministerstvo obrany.

Kyberútoky v minulosti

Špecialista na kybernetickú bezpečnosť, Martín Vigo, povedal, že takýto rozsiahly výpadok si vyžaduje koordinovanú operáciu s dosiahnutím viacerých cieľov. "Výpadok prúdu tohto rozsahu cez kybernetický útok by bol veľmi komplikovaný, pretože elektrická sieť je rozsiahla. Navyše, akonáhle k nemu aj dôjde, zistiť pôvod útoku je tiež veľmi náročný proces," priblížil.

K náročnej koordinácii takéhoto útoku sa prikláňa aj Lukasz Olejnik z King's College London. "Nemáme dostatok údajov a nič zatiaľ nevylučuje ani nepotvrdzuje nejakú formu kybernetického útoku," dodal.

Španielsko zatiaľ neeviduje žiadne kybernetické útoky na svojom území. Jediné úspešné akcie tohto typu sa prejavili na Ukrajine v rokoch 2015 a 2016. Škodlivý softvér BlackEnergy použili 23. decembra 2015 ruskí hackeri na sabotáž distribúcie elektriny v ukrajinskej oblasti Ivano-Frankivsk.