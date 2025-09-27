Sobota27. september 2025, meniny má Cyprián, Damián, zajtra Václav

Slováci podceňujú hrozbu blackoutu: Najväčší problém by mali obyvatelia TOHTO kraja

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Rozsiahly výpadok elektriny – blackout už nie je len scenár z filmov či odborných štúdií. Nedávne udalosti v Španielsku či Česku ukázali, že aj vyspelé krajiny sa môžu zo dňa na deň ocitnúť bez elektriny. Nový prieskum odhaľuje, že Slováci takúto situáciu stále podceňujú.

Podľa prieskumu NMS Market Research Slovakia má aspoň dve tretiny odporúčaných položiek na zvládnutie krízových situácií len polovica slovenských domácností. O niečo lepšie sú na tom muži, mladší ľudia a domácnosti s vyšším príjmom. Najzraniteľnejšie sú nízkopríjmové skupiny a obyvatelia Bratislavského kraja, kde väčšina žije v bytoch bez priestoru na uskladnenie zásob.

Základné položky ako zápalky či hygienické potreby má takmer každý. Problémom je nezávislý zdroj elektriny – solárny panel či elektrocentrálu vlastní len 11 % opýtaných. Menej ako polovica ľudí má v domácnosti rádio na baterky, ktoré je v prípade výpadku elektriny kľúčové pre získavanie informácií.

Slováci podceňujú hrozbu blackoutu:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Slováci vydržia maximálne deň

Až 60 % opýtaných uviedlo, že ich domácnosť je pripravená zvládnuť výpadok elektriny len na 12 hodín. Štvrtina by zvládla deň. Na dlhšie ako 24 hodín je pripravených len 13 % domácností, pričom odporúčania odborníkov hovoria minimálne o 72 hodinách.

„Slováci podceňujú časové obdobie, na ktoré by mali byť ich domácnosti pripravené zvládnuť aj bez elektriny. Predpokladáme, že informovanosť a osveta v tejto téme by mnohým domácnostiam pomohla lepšie pripraviť sa na prípadné krízové situácie,“ uviedol analytik Mikuláš Hanes.

Slováci podceňujú hrozbu blackoutu:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Online prieskum prebiehal v čase od 06. 08. – 10. 08. 2025. Zúčastnilo sa ho 1 000 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov. Prieskum nemá zadávateľa.

Viac o téme: PrieskumBlackoutVýpadok elektriny
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

po masívnom výpadku v
Odstraňovanie následkov blackoutu v Berlíne môže trvať niekoľko mesiacov
Zahraničné
Piaty blackout na Kube:
Piaty blackout na Kube: Krajinu postihol ďalší celoštátny výpadok elektrického prúdu
Zahraničné
Podpaľačský útok v Berlíne
Podpaľačský útok v Berlíne spôsobil výpadok elektriny pre desaťtisíce domácností
Zahraničné
Celkový výpadok energie postihol
Ďalší masívny výpadok prúdu: Tentokrát postihol juhovýchod Francúzska! Zasiahol aj známy filmový festival
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bývalej Superstaristke Olešovej sa nedarí otehotnieť: Adopcia s manželom z cudziny? Toto je plán B
Bývalej Superstaristke Olešovej sa nedarí otehotnieť: Adopcia s manželom z cudziny? Toto je plán B
Prominenti
Dagmar Sanitrová v šou Neskoro večer prehovorila o svojom súkromí
Dagmar Sanitrová v šou Neskoro večer prehovorila o svojom súkromí
Prominenti
Verešová VYVENČILA svoje vztýčené BRADAVKY: Je nám ZIMAAAA, kričali!
Verešová VYVENČILA svoje vztýčené BRADAVKY: Je nám ZIMAAAA, kričali!
Prominenti

Domáce správy

Slováci podceňujú hrozbu blackoutu:
Slováci podceňujú hrozbu blackoutu: Najväčší problém by mali obyvatelia TOHTO kraja
Domáce
Eurokomisár pre obchod a
Obchodná vojna sa vyostruje: Šefčovič reaguje na Trumpove nové clá
Domáce
Novela Ústavy sa nikdy
Novela Ústavy sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti, uviedla bývalá prezidentka Čaputová
Domáce
Na Orave otvorili zmodernizované oddelenie: Paliatívna starostlivosť v Trstenej dostala nové vybavenie
Na Orave otvorili zmodernizované oddelenie: Paliatívna starostlivosť v Trstenej dostala nové vybavenie
Regióny

Zahraničné

Annie Charlotte
Annie má dve vagíny: Na porne zarobila milióny! Teraz jej hrozí niečo strašné, zabudla na dôležitú vec
Zahraničné
Atmosféra počas otvorenia všeobecnej
Bezpečnostná rada OSN zamietla návrh Číny a Ruska, ktoré požadovali polročný odklad uvalenia sankcií na Irán
Zahraničné
Poľský premiér Donald Tusk
RADIKÁLNY prístup Poľska, ruské drony chce zostreľovať aj nad inými krajinami, a to bez súhlasu NATO!
Zahraničné
Maďarský vrtuľník zlyhal vo
Maďarský vrtuľník zlyhal vo vzduchu: Pilotom sa podarilo núdzovo pristáť, nikto sa nezranil
Zahraničné

Prominenti

Trauma českej speváčky: Namiesto
Trauma českej speváčky: Namiesto otca psychopat... Ublížil jej aj fyzicky!
Osobnosti
Andrea Verešová bez mejkapu.
Verešová VYVENČILA svoje vztýčené BRADAVKY: Je nám ZIMAAAA, kričali!
Domáci prominenti
Matthew McConaughey
Šokujúce priznanie Matthewa McConaugheyho: Otec zomrel počas SEXU, mama spravila niečo nečakané!
Zahraniční prominenti
Richard Vrablec
Známy moderátor zažil STRAŠNÚ situáciu v bratislavskej MHD: Chcela ma DOPICHAŤ... Privolal POLÍCIU!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Prvá plavba luxusnej jachty
Prvá plavba skončila pohromou: Luxusná jachta okamžite skončila pod hladinou! VIDEO Majiteľ musel na breh doplávať
Zaujímavosti
Preč s VEĽKÝM zadkom:
Preč s VEĽKÝM zadkom: Takto konečne zmenšíte jeho objem - rýchlo a jednoducho
vysetrenie.sk
FOTO Otec pripravil pre syna
Také gesto sa nevidí často: Otec pripravil synovi špeciálnu tortu! Jeho úprimná snaha dojala internet, čo vy na to?
Zaujímavosti
FOTO Silný príbeh mladej mamy,
Mladá mamička čakala siamské dvojčatá: Lekári ju postavili pred najťažšiu voľbu! Mala len dve možnosti
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!

Šport

FOTO Lewis Hamilton má hlavu v smútku: Sedemnásobný majster sveta prosí o modlitby a podporu
FOTO Lewis Hamilton má hlavu v smútku: Sedemnásobný majster sveta prosí o modlitby a podporu
Formula 1
Vrátil sa domov a príliš nerozmýšľal: Ako Slovan upiekol prestup slovenského reprezentanta?
Vrátil sa domov a príliš nerozmýšľal: Ako Slovan upiekol prestup slovenského reprezentanta?
Tipos SBL
Obrat na pôde nováčika si vypýtal svoju daň: Barcelona prišla o dvojicu hviezd
Obrat na pôde nováčika si vypýtal svoju daň: Barcelona prišla o dvojicu hviezd
La Liga
VIDEO Famózne sólo najmladšieho pretekára v poli: Zlato získal Talian, darilo sa aj Slovákovi
VIDEO Famózne sólo najmladšieho pretekára v poli: Zlato získal Talian, darilo sa aj Slovákovi
MS v cyklistike

Auto-moto

FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Hľadáš stabilnú a odborne zaujímavú prácu v strojárstve? INOX PROCESS ponúka technické pozície s náborovým bonusom až do 700 €
Hľadáš stabilnú a odborne zaujímavú prácu v strojárstve? INOX PROCESS ponúka technické pozície s náborovým bonusom až do 700 €
Zaujímavé pracovné ponuky
Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Motivácia a inšpirácia
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Prostredie práce
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Ekonomika - trh práce

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Výber receptov
Ako dlho vydržia huby a kedy je najlepšie ich spracovať
Ako dlho vydržia huby a kedy je najlepšie ich spracovať
Skladovanie potravín

Technológie

Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Veda a výskum
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Apple
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
Android
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi

Bývanie

Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?

Pre kutilov

Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Svoju manželku som roky prehliadal: Musela urobiť toto, aby bola opäť v centre mojej pozornosti
Sex a vzťahy
Svoju manželku som roky prehliadal: Musela urobiť toto, aby bola opäť v centre mojej pozornosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci podceňujú hrozbu blackoutu:
Domáce
Slováci podceňujú hrozbu blackoutu: Najväčší problém by mali obyvatelia TOHTO kraja
Annie Charlotte
Zahraničné
Annie má dve vagíny: Na porne zarobila milióny! Teraz jej hrozí niečo strašné, zabudla na dôležitú vec
Poľský premiér Donald Tusk
Zahraničné
RADIKÁLNY prístup Poľska, ruské drony chce zostreľovať aj nad inými krajinami, a to bez súhlasu NATO!
Nemecká fregata Hamburg počas
Zahraničné
PROVOKÁCIE v Baltskom mori: Ruské lietadlá DVAKRÁT narušili cvičenie NATO, terčom sa stala nemecká fregata!

Ďalšie zo Zoznamu