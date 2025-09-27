Slováci podceňujú hrozbu blackoutu: Najväčší problém by mali obyvatelia TOHTO kraja

BRATISLAVA - Rozsiahly výpadok elektriny – blackout už nie je len scenár z filmov či odborných štúdií. Nedávne udalosti v Španielsku či Česku ukázali, že aj vyspelé krajiny sa môžu zo dňa na deň ocitnúť bez elektriny. Nový prieskum odhaľuje, že Slováci takúto situáciu stále podceňujú.
Podľa prieskumu NMS Market Research Slovakia má aspoň dve tretiny odporúčaných položiek na zvládnutie krízových situácií len polovica slovenských domácností. O niečo lepšie sú na tom muži, mladší ľudia a domácnosti s vyšším príjmom. Najzraniteľnejšie sú nízkopríjmové skupiny a obyvatelia Bratislavského kraja, kde väčšina žije v bytoch bez priestoru na uskladnenie zásob.
Základné položky ako zápalky či hygienické potreby má takmer každý. Problémom je nezávislý zdroj elektriny – solárny panel či elektrocentrálu vlastní len 11 % opýtaných. Menej ako polovica ľudí má v domácnosti rádio na baterky, ktoré je v prípade výpadku elektriny kľúčové pre získavanie informácií.
Slováci vydržia maximálne deň
Až 60 % opýtaných uviedlo, že ich domácnosť je pripravená zvládnuť výpadok elektriny len na 12 hodín. Štvrtina by zvládla deň. Na dlhšie ako 24 hodín je pripravených len 13 % domácností, pričom odporúčania odborníkov hovoria minimálne o 72 hodinách.
„Slováci podceňujú časové obdobie, na ktoré by mali byť ich domácnosti pripravené zvládnuť aj bez elektriny. Predpokladáme, že informovanosť a osveta v tejto téme by mnohým domácnostiam pomohla lepšie pripraviť sa na prípadné krízové situácie,“ uviedol analytik Mikuláš Hanes.
Online prieskum prebiehal v čase od 06. 08. – 10. 08. 2025. Zúčastnilo sa ho 1 000 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov. Prieskum nemá zadávateľa.