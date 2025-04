Mrazivé vyhlásenie šéfa WHO: Vypuknutie novej PANDÉMIE je nevyhnutné! Môže nastať kedykoľvek

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŽENEVA - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus prišiel s mrazivým varovaním. Podľa jeho slov je ďalšia pandémia nevyhnutná. Zdôraznil, že nejde o teoretické riziko, ale o epidemiologickú istotu, ktorá môže nastať kedykoľvek. Podľa neho by mohla mať oveľa ničivejšie dopady ako covid-19, a to hlavne v prípade, že by svet zanedbal prípravu.