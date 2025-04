Členovia Svetovej zdravotníckej organizácie sú blízko k dohode o zvládaní budúcich pandémií

(Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File)

ŽENEVA - Členovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú po troch rokoch rozhovorov blízko k uzavretiu dohody, ktorej cieľom má byť pripraviť svet na budúce pandémie. Pre agentúru Reuters to v sobotu uviedli zdroje oboznámené s rokovaniami.

Dosiahnutie „principiálnej dohody“ predtým pre agentúru AFP potvrdila aj Anne-Claire Amprouová, spolupredsedníčka Medzivládneho vyjednávacieho tímu WHO (INB) pre takzvanú pandemickú dohodu. Hovorca WHO uviedol, že diskusie boli nateraz prerušené a budú pokračovať v utorok. Zmluva má byť výsledkom trojročných intenzívnych rokovaní a mala by byť právne záväzná. Jej cieľom je posilniť globálnu ochranu pred novými patogénmi po pandémii COVID-19, ktorá si v rokoch 2020 – 2022 vyžiadala milióny životov.

„Rokovania trvali celú noc až do deviatej hodiny sobotného rána, no nepodarilo sa vyriešiť posledné sporné body,“ uviedol jeden zo zdrojov priamo zapojených do rokovaní v Ženeve. Podľa ďalšieho diplomatického zdroja „došlo k významnému pokroku – dosiahnutá bola už takmer celá dohoda, avšak s niekoľkými nevyriešenými zásadnými otázkami“.

WHO dúfa vo finálnu dohodu o pandémiách do mája 2025

Napriek viacerým kolám dlhotrvajúcich rozhovorov sa minulý rok nepodarilo dodržať kľúčový termín a dospieť k finálnej podobe dohody. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus však na konci minulého roka vyjadril presvedčenie, že dohoda by mohla byť finalizovaná do mája 2025.

Členské krajiny, ktoré sa zapojili do diskusií, budú mať možnosť dohodu ratifikovať alebo neratifikovať po jej formálnom prijatí. Jednou z najspornejších otázok medzi bohatými krajinami a rozvojovými štátmi je, ako spravodlivo rozdeliť lieky a vakcíny tak, aby sa predišlo chybám z pandémie COVID-19.