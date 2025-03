Česko zakázalo prevoz zvierat z Maďarska, na hraniciach so Slovenskom budú kontroly

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Česko zavádza v reakcii na výskyt slintačky a krívačky v Maďarsku mimoriadne veterinárne opatrenia. Aby zabránilo zavlečeniu infekcie do chovov v ČR, zakázalo prevoz akýchkoľvek zvierat z Maďarska do ČR. Od polnoci z pondelka na utorok (11. 3.) budú prevozy zvierat kontrolovať inšpektori Štátnej veterinárnej správy (SVS), polícia aj colníci. V pondelok to oznámilo české ministerstvo poľnohospodárstva, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.