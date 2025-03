Koalícia SPOLU chce byť podľa Fialu voľbou pre tých, ktorí sa obávajú budúcnosti

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PRAHA - Lídri strán ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ktoré budú v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne opäť kandidovať v rámci koalície SPOLU, v utorok podpísali koaličnú zmluvu. Predseda ODS a český premiér Petr Fiala, ktorý je lídrom zoskupenia, vyhlásil, že chcú byť voľbou pre všetkých, ktorí majú obavy zo zmeny svetového poriadku.

Fiala v prejave kritizoval svojho rivala, predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša a vymenúval body, ktoré sa podľa neho koalícii podarilo splniť. Ak by v roku 2021 koalícia SPOLU nezvíťazila, dnes by podľa Fialu nebol deficit pod tromi percentami HDP a neexistovala by ani dôchodková reforma.

"Nepodarilo sa nám zďaleka všetko tak, ako sme chceli. A medzi našimi voličmi sú aj tí, ktorých sme sklamali. Sme si toho vedomí a mrzí nás to... Napriek všetkým výhradám a chybám sme presvedčení, že v tom hlavnom sme obstáli. Zvládli sme súbor kríz a výziev vrátane najväčšej bezpečnostnej a energetickej krízy od vzniku našej republiky a pri tom splnili aj významnú časť nášho programu," podotkol.

Hlavnými témami, s ktorými chce ísť SPOLU do tohtoročných volieb, sú bezpečný štát, dostupné bývanie, hospodársky rast či moderné školstvo. "Koalícia SPOLU chce byť v týchto voľbách útočiskom pre všetkých, ktorí majú obavy z toho, čo môže našej krajine v ďalších rokoch priniesť prebiehajúca zmena svetového poriadku... a ktorí chcú modernú ekonomiku a štát s ambíciou, aby jeho mzdy boli porovnateľné s tými v Nemecku či Rakúsku," dodal Fiala, ktorý potom dohodu podpísal s predsedníčkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a predsedom KDU-ČSL Markom Výborným.

Koalícia prešla vizuálnym rebrandingom. Kým doteraz používala prevažne modrú farbu s drobnými akcentami červenej a žltej, v utorok predstavila nový vizuál s výrazným písmom na zelenom a oranžovom pozadí. "Práve teraz je čas stáť na správnej strane" je hlavné heslo úvodnej fáze kampane.