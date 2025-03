Trumpov plán na vysťahovanie obyvateľov Pásma Gazy naberá kontúry

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

"Tento plán naberá kontúry a podnikajú sa kroky v koordinácii s administratívou (USA)," uviedol Smotrič v inraelskom parlamente a dodal, že prebiehajú prípravy na vytvorenie úradu, ktorý bude vysťahovanie riadiť. "Má to potenciál vytvoriť historickú zmenu na Blízkom východe a pre Izrael," dodal Smotrič, ktorý opakovane podporoval nielen obnovenie vojny proti Hamasu, ale podporil aj obnovenie trvalej prítomnosti Izraela na území Pásma Gazy.

archívne video

Fico kritizuje Európsku radu, že nemá postoj k situácii v Pásme Gazy (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Realizácia Trumpovho plánu si vyžaduje nájdenie krajín ochotných prijať aspoň časť z približne 2,4 milióna obyvateľov Pásnm Gazy, dodal Smotrič. "Súčasťou plánu je identifikácia kľúčových krajín, rozobranie ich záujmov s USA aj s nami a podpora spolupráce," dodal minister. Implementácia plánu nadšene prijatého Izraelom, no odsúdeného Palestínčanmi, arabskými vládami a tiež mniektorými svetovými lídrami by podľa Smotriča bola masívnou logistickou operáciou.

"Len pre predstavu – ak za deň, každý deň, sedem dní v týždni, premiestnime 10.000 ľudí, potrvá to pol roka. Ak premiestnime denne 5000 ľudí, potrvá to rok. Samozrejme za predpokladu, že sa nájdu krajiny ochotné prijať ich, no ide o veľmi, veľmi, veľmi dlhé procesy," dodal Smotrič. Násilné vysídlenie obyvateľstva Pásma Gazy by bolo podľa odborníkov porušením medzinárodného práva.

Trump vyvolal celosvetové pobúrenie, keď navrhol, aby USA "prevzali" Gazu a premenili ju na "Riviéru Blízkeho východu", pričom by prinútili jej palestínskych obyvateľov presťahovať sa do Egypta alebo Jordánska. Arabskí lídri na utorkovom summite v Káhire tiež avizovali zriadenie fondu, ktorý bude financovať obnovu Gazy, a vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby prispelo k urýchleniu procesu obnovy vojnou zničenej enklávy.