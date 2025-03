Gaze po zastavení pomoci Izraelom opäť hrozí humanitárna kríza

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Jehad Alshrafi)

BERLÍN - Nemecká vláda v pondelok uviedla, že rozhodnutie Izraela pozastaviť prísun humanitárnej pomoci a prerušiť dodávky elektriny do vojnou zničeného Pásma Gazy by mohlo vyvolať na palestínskom území novú humanitárnu krízu. Informuje agentúra AFP.

"S hlbokými obavami sme zaznamenali odpojenie elektrickej energie a diskusiu o zastavení dodávok vody," povedala. "Takéto kroky sú - alebo by boli - neprijateľné a nezlučiteľné so záväzkami (Izraela) podľa medzinárodného práva," povedala hovorkyňa nemeckého rezortu diplomacie Kathrin Deschauerová. Nemecko podľa nej "vyzýva izraelskú vládu, aby s okamžitou platnosťou zrušila obmedzenie pre všetky formy humanitárnej pomoci do Pásma Gazy".

V Pásme Gazy je od 19. januára v platnosti prímerie, ktoré ukončilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Prvá fáza tohto prímeria uplynula pred viac ako týždňom a strany sa dosiaľ nedohodli na jeho pokračovaní, či postupe do ďalšej fázy.

Izrael súhlasil s predĺžením prvej fázy do polovice apríla, čo však Hamas odmietol. Hnutie požaduje prechod do druhej fázy, ktorá by mala znamenať trvalý pokoj zbraní pred treťou fázou, znamenajúcou obnovu palestínskej enklávy. Izrael v reakcii na odmietavý postoj Hamasu najprv pozastavil dodávky pomoci do Gazy a týždeň na to prerušil aj dodávky elektriny.