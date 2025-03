Pozrite sa na ten MASÍVNY skok: Stačilo jedno vyhlásenie Trumpa a kryptomeny vyleteli nahor!

Nárast kryptomien má na svedomí opäť Trump. (Zdroj: gettyimages.com, SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Po opätovnom nástupe Donalda Trumpa do kresla prezidenta sa zdalo, že kryptomenám svitá na lepšie časy, no vzápätí všetky jeho sľuby a istoty gumovali viaceré pridružené udalosti a nepomohla ani kontroverzná aktivita multimiliardára Elona Muska. So koncom minulého týždňa sa zdalo, že kryptomeny beznádejne klesajú k novembrovým hodnotám z roka 2024, no na prelome týždňov došlo k šoku. Pre investorov veľmi pozitívneho šoku. Kryptomeny (Bitcoin nevynímajúc) odrazu vyleteli o niekoľko tisíc hore. Čo za tým bolo?

Vysvetlenie, prečo napríklad Bitcoin vyrástol z nedeľných 77-tisíc na pondelňajších takmer 90-tisíc dolárov priniesol český portál iRozhlas.cz.

Viacerým investorom a aj neskúseným obchodníkom v pondelok 3. marca ráno rozhodne udrela do očí strmá krivka, ktorá oznámila nárast kryptomeny Bitcoin. Jej hodnota vyletela prudko nahor a nebola jedinou. Nárast totiž oznámili aj kryptomeny ako XRP, Solana a Cardano. Dôvod bol prostý.

Trumpove slová všetko zmenili

Za všetko môže prezidenta Spojených štátov amerických Donald Trump, ktorý práve poskytol trhu vzpruhu. Obchodníci s kryptomenami na tieto slova doslova čakali. Analytic Matt Simpson zo spoločnosti City Index sa nazdáva, že ide o primárny faktor, ktorý je za ráznym nárastom hodnôt kryptomien. "Zdá sa, že všetka dôvera, ktorá bola minulý týždeň stratená, je teraz späť," napísal Simpson a dodal, že pokiaľ nedôjde k ďalšej vlne výpredaja, mohol by kryptomenový trh vystúpiť na ďalšie maximá.

Trumpovi pritom stačilo len vymenovať digitálne meny, ktoré budú súčasťou nových strategických rezerv Spojených štátov v rámci výkonu jeho administratívy.

Obchodníci s kryptomenami teraz plánujú niečo na spôsob pevnosti Fort Knox, kde je uložená veľká časť zlatých rezerv Spojených štátov, ktorá by nakupovala a držala bitcoiny. To by tejto triede aktív poskytlo legitimitu a potrebnú stabilitu. Virtuálna mena tak viac už nestála vyslovene na nohách dôvery jednotlivých investorov.

Pomohli si len na chvíľu?

Podľa analytika spoločnosti Purple Trading Petra Lajseka budú z Trumpovho nedeľného oznámenia o rezervách najviac ťažiť držitelia Bitcoinu, čo sa nakoniec aj potvrdilo. Ich hodnota však akoby len dostala chvíľkové napumpovanie, ktoré sa však opäť prepadá. Aj keď napríklad Bitcoin vystrelil na krátku dobu na hodnotu 90 500 dolárov, o niekoľko hodín na to sa opäť nachádzal na úrovni 87-tisícov dolárov.

"Americká vláda totiž zrejme bude musieť nakúpiť obrovské objemy kryptomien, čím vyženie ich cenu nahor. Inými slovami, vláda USA sa stáva hráčom s takmer neobmedzenými prostriedkami, ktorý môže výrazne ovplyvniť trh," napísal Lajsek.

Zrejme o tom vopred vedeli

"Niektorí špekulanti mohli mať túto informáciu k dispozícii skôr ako trh. Tomu by nasvedčovali aj kroky neznámeho obchodujúceho, ktorý 30 minút pred Trumpovým oznámením urobil vysoko rizikovú stávku na Bitcoin a Ethereum. Tieto kryptomeny nakúpil s pákou 50x – to znamená, že pokles bitcoinu o dve percentá by ho pripravil o všetky peniaze..." dodal Lajsek pre iRozhlas.cz.