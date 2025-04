AKTUÁLNE Čierny pondelok na svetových trhoch! Všetko padá, ázijské trhy v chaose a prepad kryptomien

Čísla akcií klesajú po celom svete. (Zdroj: gettyimages.com)

WASHINGTON/HONGKONG - Svet zrejme čaká nová doba a ťažké časy pre ekonomiku. Vo väčšinovom prípade za to môžu hlavne clá, s ktorými vyrukoval americký prezident Donald Trump. Ten v kresle prvého muža USA sedí len niekoľko týždňov, no jeho rozhodnutia spôsobujú recesiu, ktorú si ľudstvo nepamätá od čias čierneho pondelka na burze Wall Street. Ešte sa to zďaleka nepodobá tej najväčšej ekonomickej pohrome, no takmer všetky ukazovatele akcií vo svete padajú. Výnimkou nie je ani najnovší vývoj Bitcoinu.