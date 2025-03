Hrozivé varovanie experta pre Európu: Toľkoto jadrových zbraní potrebuje na odstrašenie Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

BRUSEL - Nemecký politológ Maximilian Terhalle bije na poplach: Európa je bez Spojených štátov vo vážnej strategickej nevýhode. Hlavný problém? Kritický nedostatok jadrových zbraní, ktorý by v prípade eskalácie s Ruskom mohol mať fatálne dôsledky.

Hrozba Trumpovej politiky: Z nepriateľa priateľ

„Donald Trump urobil z nepriateľa – teda z Ruska – priateľa. A to je niečo, čo vyvoláva vážne obavy,“ upozornil Terhalle v rozhovore pre The Telegraph. Podľa neho nie je otázkou, či sa USA stiahnu z Európy, ale čo sa stane, ak sa to skutočne udeje. „Imperiálne ambície Ruska sa vôbec nezmenšili. Ak Amerika ustúpi, musíme sa pýtať, ako tento deficit vykompenzujeme,“ varuje.

Proti 1 550 hlaviciam len 450? Európa nemá odpoveď

Terhalle pripomína tvrdé fakty: Rusko disponuje 1 550 strategickými jadrovými hlavicami. Na druhej strane, Francúzsko a Spojené kráľovstvo ich majú len 450. Tento nepomer podľa neho znamená jediné – Európa nemá dostatočný odstrašujúci potenciál.

„Ak chceme ovplyvniť, čo sa odohráva v Putinovej mysli, musíme mať adekvátnu silu. Inak nebudeme schopní strategicky zasahovať do diania, čo je pri jadrovom odstrašení kľúčové,“ vysvetľuje politológ.

Potrebujeme ďalších tisíc hlavíc

Riešenie? Európa potrebuje najmenej ďalších tisíc jadrových hlavíc, tvrdí Terhalle. V opačnom prípade by v prípade konfliktu s Ruskom mohol rozhodovať práve tento deficit.

Hádka Trumpa so Zelenským a Muskov tlak na NATO

Téma možného rozchodu Európy a USA silnie aj v kontexte nedávnych udalostí. Trump sa ostro pohádal s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho blízky spojenec Elon Musk otvorene presadzuje odchod Spojených štátov z NATO.

Hoci Trump v minulosti viackrát ubezpečoval, že USA alianciu neopustia, jeho politický kurz zostáva nepredvídateľný.

Prenájom jadrových zbraní? Ťažko, Trump by nesúhlasil

Politológ pripomína, že v minulosti navrhoval kúpiť alebo si prenajať americké jadrové zbrane, čo by mohlo aspoň čiastočne vyrovnať európsky deficit. Avšak priznáva, že takýto scenár by Trumpova administratíva pravdepodobne odmietla.

Európa tak stojí pred zásadnou otázkou: Ak sa USA skutočne odvrátia, dokáže sa kontinent ubrániť?