Konflikt v Bielom dome nebola náhoda, tvrdí bývalý veľvyslanec: Zelenského vlákali do pasce!

Americký prezident Donald Trump (vľavo) víta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome vo Washingtone (Zdroj: TASR/AP Photo/Ben Curtis)

Hľadáme iný termín na stretnutie s Volodymyrom Zelenským, uviedol Robert Fico (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Piatkové stretnutie Trumpa a Zelenského v Bielom dome sa skončilo predčasne roztržkou, politici sa predtým hádali pred televíznymi kamerami. Trump následne skritizoval Zelenského, že mu nie je dostatočne vďačný a nie je "pripravený na mier". Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina chce "spravodlivý a trvalý mier". Uviedol tiež, že je pripravený s Ruskom rokovať, ak Spojené štáty poskytnú Ukrajine bezpečnostné záruky.

"Pôsobilo to nesmierne depresívne, nemalo sa to nikdy stať a domnievam sa osobne, že sa to nestalo náhodou alebo nedopatrením. Že pána prezidenta Zelenského vlákali do pasce. Všetko, čo sme videli, tomu nasvedčovalo," povedal Žantovský. Jediné, čo mohol urobiť Zelenskyj inak, bolo nevyjadrovať sa pred kamerami a odkázať, že niektoré otázky budú predmetom debaty za zavretými dverami. "Obávam sa, že to by možno ani nepomohlo," dodal.

Viceprezident Vance porušil diplomatické pravidlá

Upozornil na úlohu viceprezidenta JD Vancea. "Nie je vôbec protokolárne mysliteľné, aby viceprezident oslovoval, tím menej napadol, pri takejto príležitosti hlavu štátu inej krajiny bez toho, aby sa svojho prezidenta pýtal, či môže hovoriť. Toto bolo z diplomatického hľadiska niečo úplne neuveriteľné," myslí si.

Žantovský zažil niekoľkokrát prípravu aj následné stretnutie v Oválnej pracovni. "Nemohlo sa to stať bez toho, aby najvyšší americkí predstavitelia chceli, aby sa niečo tiež stalo," povedal. Rozhovor politikov na začiatku rokovania býva väčšinou len príležitosťou pre novinárov urobiť fotografie, prezidenti odpovedia jednu až dve otázky. Trump postup zmenil a necháva médiam viac času. "Ale ako ukazovali scény s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom či britským premiérom Keirom Starmerom, hľadí sa na to, aby to nebolo konfrontačné rokovanie," dodal Žantovský.

Schôdzku považuje za extrémny príklad toho, ako môže diplomatické konanie skolabovať. "Dôsledky, obávam sa, nebudú len diplomatické alebo protokolárne. Toto naznačuje zásadné neporozumenie medzi nielen Ukrajinou a USA, ale aj medzi USA a tými krajinami, ktoré Ukrajinu podporujú, jasne vidia, kto je agresorom a snaží sa o to, aby Ukrajina mala možnosť existovať ako suverénny štát," povedal.

Trump svoju schopnosť byť mierotvorcom značne precenil

Ďalší bývalý veľvyslanec v Spojených štátoch Martin Palouš pripomenul, že Trump v prezidentskej kampani sľuboval rýchle ukončenie vojny. "Spôsob, akým konal v Oválnej pracovni s prezidentom Zelenským však, žiaľ, ukázal, že svoju schopnosť byť mierotvorcom značne precenil. Kremeľskí vládcovia boli s tým, čo spolu s celým svetom videli, zaiste navýsost spokojní a budú vo svojej agresii pokračovať," povedal Palouš.

Spravodlivý mier teda nie je na programe dňa, doplnil. "Musíme len dúfať, že škandalózny záver schôdzky prinúti amerického prezidenta premýšľať nad reálnymi následkami svojho impulzívneho rokovania. To, ako na to, čo sa v Bielom dome stalo, reagovali európski politici, je jediné pozitívum, o ktoré možno oprieť nádej, že sa zastavenia bojov a prechodu k diplomacii snáď ešte tento rok predsa len dočkáme," myslí si.