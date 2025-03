Slovenskí lídri reagujú na hádku v Bielom dome: Pellegrini vyzýva na zodpovednosť, TVRDÝ postoj Fica

Robert Fico a Peter Pellegrini reaguje na piatkové dianie v Bielom dome (Zdroj: SITA/AP Photo/ Mystyslav Chernov, Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

"Verím, že súčasné vedenie Ukrajiny konštruktívne pristúpi k riešeniu, ktoré vzíde zo spoločných rokovaní transatlantického spoločenstva a začne konštruktívne rokovať o nastolení mieru medzi znepriatelenými krajinami," uviedol Pellegrini. Ukrajina si podľa neho po trojročnej vojne zaslúži trvalý a udržateľný mier. Zelenskyj v piatok predčasne odišiel z rokovania s Trumpom, ktorý napísal, že ukrajinský prezident nie je pripravený na mier. Predchádzala tomu ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu.

Ak nebude rešpektovaný iný názor, Európska rada sa nemusí dohodnúť, tvrdí Fico

Ak na mimoriadnom európskom samite nebude rešpektované, že niektoré krajiny majú iný názor na pokračovanie vojny na Ukrajine, Európska rada nemusí byť vo štvrtok (6. 3.) schopná dohodnúť sa na záveroch k Ukrajine. V reakcii na piatkové (28. 2.) stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského to na sociálnej sieti vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Dodal, že Slovensko má výhrady a ďalšie požiadavky.

"SR nepodporí Ukrajinu ani finančne ani vojensky, aby mohla pokračovať vo vojne. Ak tak urobia iní, budeme to rešpektovať. SR má výhrady k nereálnej stratégii "mier prostredníctvom sily", ktorá má poslúžiť len ako dôvod na pokračovanie vojny na Ukrajine. Ukrajina nebude nikdy taká silná, aby mohla rokovať z pozície vojenskej sily. SR do záverov samitu EÚ navrhuje, okrem iného, nevyhnutnosť okamžitého prímeria (bez ohľadu na moment dosiahnutia konečnej mierovej dohody), čo prezident Zelenskyj a veľká časť členských krajín EÚ odmieta," napísal Fico.

Slovensko podľa premiéra bude zároveň žiadať, aby sa v záveroch samitu objavila výslovná požiadavka, aby Ukrajina obnovila tranzit plynu do Európy. Konkurencieschopnosť Európy podľa neho nie je možné zabezpečiť bez ruského plynu prúdiaceho cez Ukrajinu. Fico zdôraznil, že Slovensko rešpektuje potrebu zvyšovania obranyschopnosti Európy.

Podľa Šutaja Eštoka prehrali Ukrajinci a Európa

"Ukrajine a Európe svitala nádej na mier. Včera sa táto nádej znova oddialila. Po včerajšej diskusii neprehral Zelenskyj ani Trump. Prehrali Ukrajinci a Európa. Ukrajina potrebuje mier – trvalý a stabilný. Nič menej si po viac ako trojročnom konflikte ľudia na Ukrajine nezaslúžia," napísal na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Líder Hlasu-SD spomenul podporu od európskych lídrov. Európa by si však podľa neho mala zachovať chladnú hlavu, lebo eskalácia napätia nikomu nepomôže. "Všetkým európskym lídrom so zdravým rozumom by malo byť zrejmé, že to, čo potrebujeme v prvom rade, je mier a zaistenie bezpečnosti pre celý kontinent. Želám si – a úprimne to želám aj ukrajinskému prezidentovi a celej Ukrajine – aby čo najskôr mohli zasadnúť za rokovací stôl k mierovým rozhovorom. Mier na Ukrajine znamená mier v Európe. Potrebujeme ho v týchto neistých časoch ako soľ," konštatoval.

Opozícia vyjadrila po stretnutí Trumpa a Zelenského podporu Ukrajine

Slovenské opozičné parlamentné strany vyjadrili po piatkovom (28. 2.) stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského podporu Ukrajine. Predseda SaS Branislav Gröhling na sociálnej sieti napísal, že Trumpove vyjadrenia neprispievajú pocitu bezpečia. Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS) Ivan Korčok si myslí, že po stretnutí je spokojný jedine Putin. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je potrebné sadnúť si za jeden stôl a rokovať. Podporu na sociálnej sieti vyjadril aj líder hnutia Slovensko Igor Matovič.

"Všetci vieme, že spravodlivé by bolo, ak by Ukrajina ruské vojská vyhnala a získala späť svoje územia. Čo ak ale príde k strate územia Ukrajiny? A bude to na štýl Trumpa v duchu 'vzdajte sa všetkého'? To by pre Európu neveštilo nič dobré," uviedol Gröhling na sociálnej sieti.

Nikto podľa neho nedokáže zaručiť, že Rusko opäť neporuší medzinárodné právo a nenapadne iný štát. "Veď práve predstavitelia Putinovho režimu hovoria, že svet sa má vrátiť do obdobia spred roka 1997. Pre ilustráciu, pre Slovensko by to znamenalo opustiť EÚ a Severoatlantickú alianciu," upozornil. Dodal, že na pomoc Spojených štátov amerických sa pri ich aktuálnom vedení nedá spoliehať.

KDH na sociálnej sieti vyhlásilo, že je potrebné sadnúť si opäť za rokovací stôl. Dosiahnutie mieru si podľa neho vyžaduje otvorenosť, trpezlivosť, ústretovosť a veľa pokory. "Agresor musí pocítiť silu spoločných argumentov a jasný postoj krajín, ktoré chcú pre Ukrajinu vyjednať spravodlivý mier. Myslime na trpiacu Ukrajinu a chceme pre ukrajinský ľud trvalý a bezpečný mier," dodalo hnutie.

Korčok si myslí, že po tom, čo sa odohralo medzi prezidentmi Trumpom a Zelenskym v Bielom dome, môže byť spokojný jedine ruský prezident Vladimir Putin. "Komunikáciu voči lídrovi krajiny, ktorej zabíjajú nevinných, ktorá čelí ruskej agresii a bojuje o prežitie, považujem za ponižujúcu a v rozpore s hodnotami, ktoré USA doteraz presadzovali," uviedol. Korčok informoval, že sa spojil aj s americkým veľvyslancom na Slovensku Guatamom A. Ranom. Povedal mu, aby Spojené štáty veľmi dobre zvážili svoje kroky, ktoré legitimizujú ciele prezidenta Putina.