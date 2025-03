PERVERZIA americkej politiky, prepadnutie Zelenského a KONIEC Západu! Zahraničné noviny píšu o roztržke v Bielom dome

Prezident Donald Trump (vpravo) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni v Bielom dome (Zdroj: SITA/AP Photo/ Mystyslav Chernov)

NEW YORK - To, čo sa odohralo v piatok v Oválnej pracovni Bieleho domu, teda "očividne naplánované prepadnutie" ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nemá podľa komentára denníka The New York Times (NYT) v 250-ročnej histórii Spojených štátov obdobu. Je to totálna perverzia americkej zahraničnej politiky, ako ju robil každý americký prezident od prvej svetovej vojny, myslí si komentátor Thomas Friedman, podľa ktorého americký Donald Trump hrá ruského agenta.

"Náš prezident sa vo veľkej vojne v Európe jasne postavil na stranu agresora, diktátora a útočníka proti demokratovi, bojovníkovi za slobodu a napadnutému," stojí v komentári, podľa ktorého je to podobné, ako keby Trump a jeho viceprezident J.D. Vance izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi povedali, že vojna s Hamasom už trvá príliš dlho a Spojené štáty stoja veľa peňazí, tak je potrebné sa s agresorom dohodnúť. Kým v prípade Izraela Trump stojí zo 110 percent na Netanjahuovej strane, v prípade Ukrajiny je zo 110 percent na strane ruského prezidenta Vladimira Putina. "Ťažko je vyjadriť, aký zlom v americkej zahraničnej politike to znamená. Stávali sme na strane slobody a tých, ktorí za ňu bojujú po celom svete," konštatuje Friedman, podľa ktorého USA napríklad proti nacistickému Nemecku alebo Sovietskemu zväzu dočasne spolupracovali aj s diktátormi.

"Nemôžem si však spomenúť jediný prípad, keď by americký prezident vyhlásil, že demokraticky zvolený vodca krajiny chrániaci slobodu je 'diktátor', ktorý rozpútal vojnu so svojím susedom, - hoci to bol krutý susedný diktátor, kto vojnu skutočne začal," pokračuje komentár. Ak človek počúva Trumpa, Spojené štáty doteraz robili pre Ukrajinu všetko z čistého altruizmu, akoby tam nemali žiadne svoje záujmy; napríklad na tom, že Ukrajina chráni Európsku úniu, ktorá je obrovskou proamerickou alianciou slobodných trhov a ľudí. "Trumpovi je úplne jedno, čo sa stane s Európskou úniou alebo Ukrajinou. Záleží mu len na tom, aby Zelenskyj hlasnejšie povedal 'ďakujem' za náš altruizmus a aby nám uprostred vojny o prežitie upísal generáciu ukrajinského nerastného bohatstva," píše NYT. Komentár to má za úplnú perverziu americkej zahraničnej politiky. "Moji milí Američania, sme v absolútne neprebádaných vodách pod vedením prezidenta, ktorý - no, nemôžem uveriť, že je ruským agentom, ale v televízii ho rozhodne hrá," uzatvára Friedman.

Zahraničné noviny píšu o konci Západu a víťazstve pre Putina

O konci Západu, noži na krku Ukrajiny i víťazstve pre ruského prezidenta Vladimira Putina píšu európske noviny po piatkovej schôdzke prezidentov USA a Ukrajiny Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského, ktorá sa skončila bezprecedentnou roztržkou pred kamerami. "Západné spojenectvo sa zdá byť na pokraji zrútenia," obáva sa britský denník The Daily Telegraph, podľa ktorého schôdzka, ktorá mala viesť k zmiereniu medzi Trumpom a Zelenským, skončila ostrou výmenou slov v Oválnej pracovni, pri ktorej Američania ukrajinského prezidenta pred svetovou verejnosťou ostro kritizovali. "Bola to desivá scéna, ktorá musela znepokojiť každého v Spojenom kráľovstve a v Európe, kto si robí starosti o bezpečnosť kontinentu," konštatuje list.

Takýto prejav agresie zo strany Bieleho domu voči západne orientovanej hlave štátu, natož voči spojencovi, ktorý vedie existenčný vojenský boj, nemá podľa The Daily Telegraph obdoby. Trump a viceprezident J.D. Vance sa podľa neho navyše zjavne mýlili, a to vecne, geopoliticky i morálne. "Spôsob, akým prezentovali svoje argumenty, jasne odhalil trhliny v západnej koalícii a priniesol Vladimirovi Putinovi propagandistické víťazstvo." Švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung má za to, že Trumpove tirády Európe znovu jasne ukázali, kde americký prezident a jeho vláda naozaj stoja. "Trump má zjavne viac sympatií k ruskému diktátorovi a jeho prekrúcaniu histórie ako k nezávislej Ukrajine," píše v komentári list, podľa ktorého už pred piatkovou eskaláciou americký prezident Ukrajine položil nôž na krk, zatiaľ čo od Ruska zatiaľ nevyžadoval žiadny ústupok.

Ak Európania naozaj chcú stabilný mier na Ukrajine, musia sami prevziať vedúcu úlohu

Ak Európania naozaj chcú stabilný mier na Ukrajine, musia podľa všetkého sami prevziať vedúcu úlohu bez toho, aby dúfali v to, že im Američania budú kryť chrbát. Podobne to vidí aj holandský denník De Standaard, podľa ktorého sa teraz musí Ukrajina a Európa postaviť Rusku bez vojenskej podpory zo strany USA.

"Verejný spor dvoch prezidentov, z ktorých jeden sa vo vojne bráni Rusku, signalizuje koniec Západu," je presvedčený list, podľa ktorého v piatok svet zažil "prvý veľký stret medzi skutočným svetom a fiktívnou, vylhanou a šialenou verziou, ktorú z neho vytvára Trump". Európu teraz podľa De Standaard čaká okamih pravdy a skúška charakteru, akou 70 rokov neprešla. "Prenechať Ukrajinu Putinovi a Trumpovi by znamenalo, že sa Európa sťahuje do úlohy vazala. Takže nie je na výber," dopĺňa denník.

Pre Zelenského bolo lepšie, keby sa ovládol a kontroloval

Francúzsky list Le Figaro myslí, že v Moskve zrejme Putin môže sotva veriť svojim očiam a ušiam. "Kto by si vsadil na taký posun kontinentov, pri ktorom sa Amerika približuje k Rusku?" pýta sa denník. Ukrajinský server The Kyiv Independent potom píše o tom, že sa prezident vojnou zmietanej Ukrajiny stal prvou hlavou štátu v histórii, ktorá bola vyhodená z Bieleho domu. V "ošklivej výmene názorov" podľa serveru americkí predstavitelia Zelenskému vyčítali, že neprejavuje dostatočnú vďačnosť Spojeným štátom. "Ale zdá sa, že vďačnosť voči americkému ľudu vôbec nebola tým, na čom Trumpovi a Vanceovi záležalo. Chceli, aby prosil o milosť a padol pred Trumpom na kolená," píše The Kyiv Independent.

Server tiež myslí, že by pre Zelenského bolo lepšie, keby sa ovládol a kontroloval lepšie svoje reakcie, no zároveň podotýka, že bol postavený do situácie, v ktorej nemohol vyhrať. Keby sa voči Trumpovi a Vanceovi nevymedzil, bol by doma aj v zahraničí vnímaný ako slabý, čo si vo vojne nemôže dovoliť. K americkému prezidentovi potom web podotýka, že sa rozhodol radšej spojiť s vražedným tyranom ako demokraticky zvoleným prezidentom. Američania by teraz svojmu politickému vedeniu podľa serveru mali dať jasne najavo, že nechcú alianciu s Ruskom a zradu Ukrajiny.