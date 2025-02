Astronómovia sú v strehu: TENTO asteroid je pre Zem veľmi nebezpečný! Riziko nárazu je vysoké

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PARÍŽ - Astronómovia pozorne sledujú novoobjavený asteroid 2024 YR4, ktorého pravdepodobnosť zrážky so Zemou bola nedávno prehodnotená. Európska vesmírna agentúra (ESA) síce upokojuje, že ide o bežný proces, no napriek tomu sa už začínajú prvé prípravy na prípadné nečakané scenáre.

Riziko sa mierne zvýšilo, ale neistota pretrváva

Podľa odborníkov sa 2024 YR4 priblíži k Zemi 22. decembra 2032. Pravdepodobnosť jeho dopadu bola pôvodne stanovená na 1,2 %, no ESA ju nedávno zvýšila na 2 %, pričom NASA dokonca hovorí o 2,3 %. Aj keď tieto čísla stále znamenajú veľmi nízke riziko, odborníci upozorňujú, že v počiatočných fázach pozorovania sa podobné odhady často zvyšujú, kým presnejšie výpočty postupne nepreukážu, že k zrážke nakoniec nedôjde.

Tento asteroid patrí medzi takzvané blízkozemské telesá, ktoré pretínajú obežnú dráhu našej planéty. Vedci odhadujú jeho veľkosť na 40 až 90 metrov, čo je rozmer, pri ktorom by mohlo dôjsť k lokálnym škodám v prípade dopadu. Pre porovnanie – asteroidy s veľkosťou niekoľkých kilometrov, ktoré by mohli mať globálne následky, sú omnoho zriedkavejšie. Slávny asteroid, ktorý vyhubil dinosaury pred 66 miliónmi rokov, mal podľa vedcov priemer viac ako 10 kilometrov.

Asteroid na vrchole zoznamu hrozieb

2024 YR4 sa aktuálne nachádza na prvom mieste v zozname objektov, ktoré ESA považuje za potenciálne nebezpečné. Na Turínskej škále, ktorá hodnotí riziko asteroidov, získal úroveň 3 – čo je pomerne neobvyklé. Tento stupeň znamená, že jeho blízky prelet si zasluhuje zvýšenú pozornosť vedcov aj verejnosti.

Od začiatku januára sa vedci po celom svete snažia spresniť jeho trajektóriu a veľkosť pomocou ďalších pozorovaní. Keďže pravdepodobnosť dopadu zatiaľ presahuje jedno percento, do situácie sa už zapojili dve hlavné globálne organizácie: Medzinárodná sieť varovania pred asteroidmi (IAWN) pod vedením NASA a Poradná skupina pre plánovanie vesmírnych misií (SMPAG). Ak by sa riziko zvýšilo, IAWN by mohla odporučiť kroky na ochranu obyvateľstva a obmedzenie škôd v prípade kolízie.

Definitívna odpoveď možno až v roku 2028

Astronómovia však čelia problému – asteroid 2024 YR4 sa v najbližších mesiacoch dostane mimo dosahu pozemských teleskopov. To znamená, že pravdepodobnosť jeho zrážky so Zemou v roku 2032 nemusí byť dovtedy úplne vylúčená. Ak sa nepodarí získať dostatok nových údajov, objekt zostane na zozname rizikových telies až do roku 2028, keď bude opäť viditeľný a budú sa dať vykonať presnejšie merania.

Tento asteroid bol prvýkrát spozorovaný 27. decembra 2024 pomocou teleskopu ATLAS v Čile, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie blízkozemských objektov. Už krátko po jeho objavení výstražné systémy zaznamenali veľmi nízke, ale stále možné riziko dopadu v roku 2032.

Vedci však zdôrazňujú, že pri podobných prípadoch sa pravdepodobnosť zrážky zvyčajne znižuje s pribúdajúcimi dátami. Konečné verdikty teda prinesú až ďalšie pozorovania.