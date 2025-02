Ďalší súd zablokoval Trumpov výnos o neuznávaní občianstva deťom narodeným v USA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Federálny súd v Marylande dzablokoval zavedenie výnosu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podpísal po inaugurácii a podľa ktorého by úrady nemali automaticky uznávať deti narodené v USA za amerických občanov, ak aspoň jeden z rodičov nie je občanom USA alebo nemá v USA trvalý pobyt. Uviedli to agentúry s pripomienkou, že je to už druhé podobné rozhodnutie.