Prijímať migrantov z tretích krajín deportovaných z USA bude aj Guatemala

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio (vľavo) si podáva ruku so svojím guatemalským rezortným partnerom Carlosom Ramirom Martinezom. (Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)

"Súhlasili sme s navýšením deportačných letov o 40 percent s našimi deportovanými občanmi i cudzincami na palube," uviedol Arévalo na tlačovej konferencii s Rubím. Podobný sľub dal šéfovi americkej diplomacie tento týždeň aj Salvador. Arévalo uviedol, že o detailoch sa bude ešte len rokovať.

archívne video

EÚ nepotrebuje redistribúciu migrantov, ale ochranu vonkajších hraníc (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Guatemalský prezident pred novinármi tiež sľúbil lepší dohľad nad hranicami v boji proti medzinárodnému zločinu, napríklad pašovaniu drog. Guatemala je tiež významnou tranzitnou krajinou pre migrantov, ktorí z Latinskej Ameriky smerujú do USA.

Rozšírená deportácia

Podľa Rubia rozšírenie deportácií do Guatemaly na občanov tretích krajín ponúkol Arévalo. Do Guatemaly tak americké úrady budú môcť odovzdávať nielen občanov tejto krajiny, ako sa deje aj teraz, ale tiež osoby z iných štátov.

Podľa miestneho denníka La Hora prijala Guatemala v uplynulom týždni už päť deportačných letov z USA. Sľúbené zvýšenie o 40 percent by tak znamenalo dva lety týždenne viac.

Rubio podľa agentúry Reuters na tlačovej konferencii uviedol, že podpíše dokumenty, aby pokračovala americká zahraničná pomoc Guatemale. Arévalo tiež povedal, že Rubio podpísal dokument, v ktorom sľubuje americkú pomoc s rozvojom dopravnej infraštruktúry v krajine.

Odsúdení zločinci

Ešte širšiu ponuku urobil tento týždeň Salvador. Jeho prezident Nayib Bukele vyjadril ochotu prijímať z USA aj odsúdených zločincov. Rubio to privítal, hoci priznal, že je nutné vyriešiť rôzne zákonné ohľady.

Masové deportácie sľúbené americkým prezidentom Donaldom Trumpom by sa mohli týkať desiatok až stoviek tisíc občanov Guatemaly, ktorí žijú v USA. Keby sa naozaj vrátil do Guatemaly veľký počet ľudí, tak by to výrazne zasiahlo miestne hospodárstvo. Jeho významným príjmom sú totiž peniaze, ktoré migranti posielajú svojim blízkym domov.

Rubio cez víkend začal svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii ministra po krajinách v strednej Amerike. Najčastejšie rokoval práve o migrácii. V Paname bol potom medzi hlavnými bodmi rozhovorov aj tamojší prieplav, nad ktorým chce Trump znovu získať kontrolu.