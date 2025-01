EÚ chce s USA diskutovať o nákupe energií a zbraní z USA, aby sa vyhla clám

Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis. (Zdroj: SITA/AP Photo)

Trump sľúbil, že bude riešiť dlhodobý obchodný deficit USA s EÚ, a to buď prostredníctvom ciel, alebo zvýšením vývozu ropy a plynu.

Dombrovskis v rozhovore pre agentúru Reuters v Davose uviedol, že EÚ bude brániť svoje práva a záujmy v prípade, ak USA zavedú clá. Spomenul odvetné clá, ktoré EÚ zaviedla na dovoz vybraných tovarov z USA, keď Trump počas svojho prvého funkčného obdobia uvalil clá na dovoz ocele a hliníka z EÚ.

Dovoz skvapalneného zemného plynu

Podľa Dombrovskisa by však EÚ chcela s novou americkou administratívou predovšetkým spolupracovať. Poukázal na dôležitosť dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA po tom, čo Rusko po útoku na Ukrajinu v roku 2022 zastavilo väčšinu dodávok plynu do Európy. USA sú v súčasnosti najväčším dodávateľom LNG do EÚ.

"Hľadáme alternatívnych dodávateľov," uviedol Dombrovskis. "Takže v posledných rokoch bola naša spolupráca dobrá a, pokiaľ ide o nás, sme pripravení ju ďalej rozvíjať."

Navyše, Európa musí posilniť svoje obranné kapacity, aby mohla čeliť Rusku, čo bude vyžadovať spoluprácu v rámci NATO. To znamená, že bude musieť takisto zvýšiť svoje výdavky na obranu. "Takže určite existuje aj priestor na diskusiu o tom, ako ďalej posilniť aj našu vojenskú spoluprácu a vojensko-priemyselnú spoluprácu," uviedol Dombrovskis.