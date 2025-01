Nemecká vláda chce umožniť armáde zostreliť podozrivé drony

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

BERLÍN - Nemecká vláda chce zmenou zákona umožniť armáde zostreľovať podozrivé drony. Príslušný návrh schválila v stredu, oznámilo ministerstvo vnútra. K tomuto kroku došlo po opakovaných správach o nelegálnych letoch dronov nad kritickou infraštruktúrou. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.