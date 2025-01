Vojaci a príbuzní si pripomenuli Deň pamiatky obetí služby vlasti

Slovenská armáda. (Zdroj: SITA/Martin Havran)

Padlých vojakov si položením vencov uctili delegácie velenia ozbrojených síl, ministerstva obrany, samosprávy, vojenského diplomatického zboru, občianskych združení a verejnosť.

archívne video

Naši vojaci bránia našu krajinu 24 hodín denne, tvrdí vrchný veliteľ Ozbrojených síl Ukrajiny (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

"Tento deň sa vlastne zrodil ako pripomínanie všetkých padlých v zahraničných misiách po najtragickejšej udalosti z januára 2006, kedy sme prišli o 42 vojakov a vojačiek v jednom obrovskom leteckom nešťastí," uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Deň pamiatky obetí služby vlasti je podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR generála Daniela Zmeka v modernej histórii ozbrojených síl relatívne novým pamätným dňom. "Chceme si 19. januára pripomínať obete všetkých vojakov, ktorí položili svoje životy pri službe vlasti, hlavne na zahraničných misiách," priblížil Zmeko s tým, že symbolicky samozrejme aj tých, ktorí položili svoje životy pri plnení služobných úloh, alebo plnenie služobných úloh malo na ich zdravie taký dosah, že sú dnes zosnulí.

"Zišli sme sa tu symbolicky na cintoríne Háj Nicovô, kde je viac ako 1800 obetí druhej svetovej vojny, príslušníkov prvého československého armádneho zboru, ktorí oslobodzovali územie Slovenska, a zároveň je tu pamätník, kde je 58 mien našich novodobých hrdinov, ktorí položili životy v nedávnej histórii v rôznych častiach sveta," doplnil náčelník Generálneho štábu OS SR.