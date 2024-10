Moje pôsobenie v úrade prezidenta nebude pokračovaním pôsobenia Bidena, tvrdí Harrisová

Kamala Harrisová (Zdroj: TASR/AP Photo/Ross D. Franklin)

"Ako každý nový prezident, ktorý nastúpi do úradu, prinesiem svoje životné skúsenosti, svoje profesionálne skúsenosti a svieže a nové myšlienky. Reprezentujem novú generáciu vodcovstva," povedala Harrisová.Prezidentská kandidátka sa podľa AFP dostala do konfliktu s moderátorom rozhovoru Bretom Baierom o aktuálnych otázkach vrátane migrácie, pričom Harrisová opakovane žiadala moderátora, aby jej umožnil dokončiť svoje odpovede na otázky.

Počas rozhovoru sa Harrisová tiež pustila do útoku na svojho súpera, republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa za to, že sa vyhráža použitím armády proti vnútorným nepriateľom. "On je ten, kto má sklon ponižovať a zhadzovať americký ľud. On je ten, ktorý hovorí o vnútornom nepriateľovi," uviedla. Taktiež zopakovala svoje tvrdenie, že Trump je nestabilný.Televízia Fox News zohrala kľúčovú úlohu v politickom vzostupe Trumpa. Ten v súvislosti s rozhovorom s Harrisovou kritizoval televíziu a o moderátorovi povedal, že je "príliš mäkký". Táto konzervatívna televízna stanica je podľa Trumpa "slabá a zmäkla voči demokratom". Hovorkyňa Trumpovho volebného tímu Karoline Leavittová v príspevku na sieti X taktiež kritizovala rozhovor a uviedla, že Harrisová bola "nahnevaná, defenzívna a opäť sa zbavila zodpovednosti za problémy, s ktorými Američania zápasia".

Trump sa v rozhovore pre Fox News objavil v nedeľu. Na svojej platforme Truth Social naznačil, že tam už nebude chodiť, "pretože sa to všetko jednoducho skončí v NIČOM".

Prezidentskí kandidáti v rámci boja o Biely dom absolvovali jedinú debatu, a to v septembri. Trump minulú stredu vylúčil ďalšiu debatu so svojou súperkou. Na Truth Social argumentoval, že na debatu je veľmi neskoro, pretože sa už začalo predčasné hlasovanie. Dodal navyše, že "Kamala včera jasne povedala, že nebude robiť nič iné ako Joe Biden, takže nie je potrebná žiadna debata."Harrisová predtým vyzvala Trumpa na diskusiu, ktorú by spravodajská televízia CNN usporiadala 23. októbra, ale bývalý prezident to odmietol.