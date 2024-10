TRAGIKOMÉDIA v podaní Trumpa: VIDEO Nevedel ani usmažiť hranolky! Museli mu pomáhať, tvrdí Harrisovej štáb

Exprezident a kandidát na prezidenta Donald Trump smažil hranolky na predmestí Filadeifie. (Zdroj: Facebook/Donald J. Trump)

Trump v nedeľu na predmestí Filadelfie navštívil pobočku reťazca rýchleho občerstvenia McDonald's, sako nahradil čiernožltou kuchynskou zásterou a začal smažiť hranolčeky. I keď mu zamestnanci radili ako postupovať, očividne v tom nebol doma.

"Ani sa ich nedotknite, je to pekne čisté," vyhlásil bývalý prezident, ktorý je milovníkom rýchleho občerstvenia a podľa agentúry AP tiež "bacilofob". "Vyžaduje si to veľkú odbornosť, aby sa to urobilo správne a rýchlo," dodal Trump s tým, že ho smaženie hranoliek bavilo.

Slovné útoky

Trump pobočku McDonald's navštívil čiastočne aj v narážke na svoju súperku Harrisovú, ktorá uviedla, že v tomto fast foode pracovala počas štúdií v Kalifornii. Trump tvrdí, že tam však Harrisová nikdy nepracovala, hoci to nepodložil žiadnymi dôkazmi, píše Reuters.

Hovorca Harrisovej, Ian Sams, Trumpovu návštevu reštaurácie označil za "príklad jeho zúfalstva". V príspevku na sieti X tiež poznamenal, že exprezident ani sám nedokázal dať hranolky do fritézy, načo pokrikoval na novinárov z okienka. "Jediné, čo vie, je klamať," povedal hovorca Harrisovej agentúre Reuters. "Nevie, aké je mať letnú brigádu, pretože dostal milióny na striebornom podnose, len aby ich potom premrhal," dodal.

Prekvapenie pre Harrisovú

Kamala Harrisová, ktorá v nedeľu počas kampane v Georgii oslavovala narodeniny, medzitým navštívila dva kostoly na okraji Atlanty, kde vyzvala černošských voličov, aby sa v deň volieb dostavili k volebným urnám. V kostole v Jonesboro zaspieval oslávenkyni k narodeninám svetoznámy hudobný umelec Stevie Wonder.

Súčasnej viceprezidentke kandidátke na prezidetku Kamale Harrisovej zaspeival k jej 60. narodeninám v kostole Divine Faith Ministries International v Jonesboro (Georgia) známy hudobník Stevie Wonder (Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin)

Harrisová, ktorá kedysi spievala v cirkevnom zbore, predtým prehovorila v inom kostole v Stonecreste, rovnako v Georgii. Vo svojej reči sa ostro vymedzovala voči rozdeľujúcej rétorike, hoci Trumpa menovite nespomenula. "V tejto chvíli v celom našom národe vidíme, že sa niektorí snažia prehlbovať rozdelenie medzi nami, šíriť nenávisť, zasievať strach a vyvolávať chaos. V tejto chvíli sa naša krajina nachádza na križovatke a je len na nás, ktorou cestou sa vydáme," povedala.

Harrisová bude vo voľbách 5. novembra potrebovať veľkú volebnú prevahu v Detroite a Atlante, aby zopakovala úspech prezidenta Joea Bidena, ktorý dominoval v Georgii a v Michigane v roku 2020. Trump sa naopak snaží čo najviac vyťažiť z prieskumov, ktoré nasvedčujú, že sa jeho popularita v týchto štátoch zvýšila a že pôjde o tesný súboj.