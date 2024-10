Macron je frustrovaný z novej pravicovej vlády: Hanbím sa za nich!

(Zdroj: SITA/Manon Cruz, Pool via AP)

Po dvojmesačnom politickom chaose, ktorý nasledoval po predčasných parlamentných voľbách v júli, Macron vymenoval za nového premiéra 73-ročného konzervatívca Barniera. V súlade so svojou novou úlohou v rámci dohody o rozdelení moci sa stredopravý prezident podľa AFP stiahol do úzadia v domácej politike, nechal Barniera zostaviť svoj kabinet a sústredil sa na zahraničnú politiku. Francúzska agentúra píše, že Macron je na verejnosti stále usmievavý, to však neplatí aj o jeho súkromí. "Túto vládu som si nevybral. Hanbím sa za nich," povedal nedávno svojmu dôvernému spolupracovníkovi na margo niektorých najkonzervatívnejších členov nového kabinetu. Minister vnútra Bruno Retailleau len niekoľko dní po nástupe do funkcie vyvolal kontroverziu, keď prisľúbil potlačiť imigráciu a vyhlásil, že "právny štát nie je nedotknuteľný ani posvätný".

Vo vláde má Macron navyše málo priaznivcov. Šéf rezortu obrany Sébastien Lecornu je jediným kľúčovým ministrom, ktorý na svojom poste zostal z predchádzajúceho kabinetu. Macron sa podľa zdrojov v súkromí rozhorčil, že minister pre rozpočet Luarent Saint-Martin a minister priemyslu Marc Ferracci, považovaní za oddaných členov jeho tábora, mu boli "ukradnutí". "Myslím si, že prezident trpí. Rozhodol sa stáť bokom, ale musí ho to stáť veľmi veľa," citovala AFP jedného z úradníkov, ktorý ho pozná. Macron je od chvíle, keď v roku 2017 nastúpil k moci, známy svojím štýlom riadenia záležitostí "zhora nadol", a síce, že rozhodnutia vykonáva spravidla on. V súkromí preto teraz údajne priznáva, že v tomto smere dochádza k veľkej zmene. "Za posledných sedem rokov sa veľa vecí riadilo z Elyzejského paláca. Už nebudem iniciovať verejnú politiku," hovorí.

Francúzsky prezident mu povedal, že potrebuje "bojovníkov"

Prisľúbil však, že v boji bude pokračovať.nJeden jeho nemenovaný priateľ, na ktorého sa odvolala AFP, povedal, že Macron je síce nešťastný, ale "nič viac". Francúzsky prezident mu tiež povedal, že potrebuje "bojovníkov". Niektorí členovia Macronovho tábora mu navyše stále vyčítajú riziko, ktoré podstúpil vyhlásením predčasných volieb. Tento krok učinil v reakcii na úspech krajnej pravice v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. "Oddanosť prezidentovi už nie je taká, aká bývala," skonštatoval istý zákonodarca. Jeden zo spojencov tiež otvorene povedal, že ho už nezaujímajú želania prezidenta, ktorý musí na konci svojho druhého funkčného obdobia odstúpiť.

"Koho to zaujíma? Macron predsa nekandiduje v roku 2027, nie?" povedal. Macron podľa AFP pravidelne obeduje s francúzskymi poslancami. Na nedávnom takomto stretnutí sa vraj "veľmi kriticky" vyjadril na adresu práce premiéra Barniera. Kritike členov vlády sa však Macron nevyhýba ani na verejnosti. Napríklad v reakcii na vyjadrenia ministra vnútra Retailleaua Macron v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter nedávno povedal, že prisťahovalectvo nie je nevyhnutne "zlé". Taktiež varoval Barniera, ktorý vo štvrtok predstavil návrh rozpočtu na zníženie deficitu, proti znižovaniu sociálnych výdavkov alebo nadmernému zdaneniu bohatých.