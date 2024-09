Explozíva do zariadení mali byť nastražené ešte predtým, než sa dostali do Libanonu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Hassan Ammar)

NEW YORK - Prvé vyšetrovanie zo strany libanonských úradov v súvislosti s výbuchmi komunikačných zariadení v krajine preukázalo, že explozíva boli do týchto zariadení nastražené ešte predtým, než sa dostali do Libanonu. Vyplýva to z listu, ktorý libanonská misia pri OSN zaslala Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN). Informuje agentúra Reuters.