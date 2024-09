Ľudskoprávny odborník z OSN upozorňuje! Situácia na Haiti sa zhoršuje

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Marckinson Pierre)

Väčšinu z haitského hlavného mesta Port-au-Prince ovládajú vplyvné gangy vyzbrojené zbraňami prepašovanými zo Spojených štátov. Rozšírili sa už aj do okolitých oblastí, čo viedlo k masovému vysídľovaniu ľudí, nedostatku potravín, liekov a sexuálnemu násiliu.

archívne video

Bývalá haitská vláda požiadala OSN aby zasiahla prostredníctvom mierovej misie už v roku 2022. Pred rokom sa Keňa dobrovoľne prihlásila, že povedie medzinárodné sily na zastavenie vlny násilia v tejto bývalej francúzskej kolónii. Nasadenie kenských policajtov na Haiti sa však opakovane odkladalo, keďže ho v africkej krajine blokovali prebiehajúce súdne konania. Do konca pôvodného ročného mandátu misie tak teraz zostávajú necelé dva týždne, no nasadených je iba približne 400 z 2900 sľúbených jednotiek, bez náznakov že by sa situácia mohla v dohľadnej dobe zlepšiť.

O'Neill tvrdí, že vybavenie pre medzinárodnú misiu vedenú Keňou nie je postačujúce a rovnako sú na tom aj jej zdroje. Na Haiti sa navyše naďalej pašujú zbrane aj munícia, čo gangom umožňuje podnikať rozsiahle útoky a rozširovať svoje územia. V súčasnosti je v krajine vnútorne vysídlených zhruba 700.000 ľudí, pričom polovica z nich sú deti. Ešte v júni sa pritom počet vysídlených odhadoval na 580.000.

Konflikt sa začína dostávať aj do južných oblastí Haiti

Konflikt sa podľa Reuters začína dostávať aj do južných oblastí Haiti, ktoré boli donedávna pokojné. Teraz tam evidujú prudký nárast inflácie, nedostatok zásob a prílev vysídlených osôb. Podľa O'Neilla sú tiež častejšie prípady sexuálneho násilia, obchodovania s deťmi či ich náboru do gangov.

V krajine funguje normálne menej ako tretina zdravotníckych služieb a takmer päť miliónov ľudí čelí veľkému hladu - najmä vo väzniciach, kde niekoľko desiatok väzňov zomrelo v nehygienických a preplnených celách s nedostatkom jedla. "Riešenia už existujú. Je však potrebné okamžite zdvojnásobiť úsilie. Toto nekonečné utrpenie sa musí skončiť. Sú to preteky s časom, " vyhlásil O'Neill na záver svojej návštevy na Haiti.