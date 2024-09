Smrtiace explózie pagerov v Libanone: Počet obetí stúpol na 37, zranených je 600 ľudí

(Zdroj: TASR/AP Photo/Hassan Ammar)

Medzi zranenými pri explóziách pagerov sú stovky členov Hizballáhu, asi 500 z nich utrpelo vážne zranenie oka či oboch očí, napísal denník The National. Niektorí podľa neho oslepli, ďalší majú hlboké tržné rany v oblasti bokov a stehien, pretože im pagery vybuchli vo vrecku, mnohí majú vážne popáleniny. O oko prišiel v utorok pri explózii asi štyroch tisíc pagerov tiež iránsky veľvyslanec v Libanone Modžtaba Amánia, ktorý bol spolu s ďalšími asi 100 zranenými prevezený k operácii do Iránu. Podľa niektorých zdrojov má aj druhé oko vážne zranené.

Trhavina mala byť zabudovaná do zariadenia pred dovozom

Pagery a vysielačky používali namiesto mobilných telefónov členovia Hizballáhu v snahe, aby neboli ľahko lokalizovaní či sledovaní nepriateľskými tajnými službami. Podľa niektorých zdrojov, napríklad denníka The New York Times (NYT), sa ale pagerov izraelskej tajnej službe podarilo zaobstarať malým množstvom trhaviny PETN. V liste zaslanom Bezpečnostnej rade OSN libanonské úrady tvrdia, že podľa ich prvého vyšetrovania bola trhavina zabudovaná do zariadenia pred ich dovozom na libanonské územie. Výbuch spustila elektronická správa zaslaná na zariadenie, píše agentúra Reuters, ktorá sa s listom oboznámila.

Pagery, ktoré v utorok zhruba hodinu vybuchovali na rôznych miestach Libanonu, najmä na predmestí Bejrútu, mali logo taiwanskej firmy Gold Apollo. Táto spoločnosť však popiera, že ich vyrobila, a tvrdí, že v minulosti uzavrela zmluvu s firmou BAC Consulting so sídlom v Budapešti, ktoré umožnila používať svoju značku. Denník NYT napísal, že išlo o fiktívnu firmu a že pagerov v skutočnosti vyrábali izraelskí agenti. Zatiaľ nie je jasné, cez koho sa zariadenie k Hizballáhu dostalo. Agentúra Reuters dnes uviedla, že bulharské úrady vyšetrujú spoločnosť so sídlom v Sofii, ktorá sa možno podieľala na predaji pagerov Hizballáhu. "Vykonávame kontroly spolu s daňovými úradmi a s ministerstvom vnútra, aby sme preverili možnú úlohu podniku registrovaného v Bulharsku pri dodávkach komunikačných zariadení Hizballáhu," uviedla dnes bulharská kontrarozviedka DANS. Žiadnu firmu však nemenovala.

Akúkoľvek spojitosť s výbuchmi odmietla aj japonská firma

Podľa bulharských médií ide o spoločnosť Norta Global, registrovanú v bytovom dome v Sofii. Podľa agentúry AFP túto firmu v apríli 2022 založil Nor Rinson Jose a podľa daňového priznania mala vlani obrat asi 650.000 eur (16,3 milióna Sk) za poradenské služby klientom mimo EÚ. Nórska tajná služba agentúre Reuters oznámila, že situáciu sleduje a že odmietla vec ďalej komentovať. Bulharské úrady ale podľa bulharskej stanice bTV zistili, že cez Bulharsko pretieklo 1,6 milióna eur (vyše 40 miliónov Kč), ktoré súvisia s nákupom pagerov, ktoré v utorok vybuchli v Libanone. Peniaze sa skončili v Maďarsku.

Akúkoľvek spojitosť s výbuchmi odmietla aj japonská firma Icom, píše server BBC News. Podľa niektorých analytikov v stredu explodovali vysielačky typu IC-V82 tejto firmy. Spoločnosť Icom však uviedla, že tieto vysielačky naposledy vyrobila v októbri 2014 a že ich predávala len cez autorizovaných obchodníkov. V stredu v Libanone explodovali ďalšie komunikačné zariadenia, vrátane vysielačiek, mobilných telefónov, notebookov a solárnych článkov. Na niektorých vysielačkách bolo podľa denníka The National logo japonskej firmy Icom. Tá dnes uviedla, že v minulosti sa na zahraničných trhoch objavilrad falzifikátov modelu IC-V82, ktorý firma v rokoch 2004 až 2014 vyrábala a predávala do zahraničia, vrátane krajín Blízkeho východu.