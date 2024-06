Zeman o politickom sprisahaní a o tom, kam pôjde na dovolenku: Na Slovensko! Pozval ho Fico

Na snímke bývalý český prezident Miloš Zeman (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

PRAHA - Bývalý český prezident Miloš Zeman v stredu podpisoval knihu Spiknutí v pražskom paláci Luxor. Pri tejto príležitosti novinárom prezradil, koho volil vo voľbách do Európskeho parlamentu a tiež to, kam sa chystá cez leto na dovolenku. Bude to Slovensko.