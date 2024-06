Na letnú dovolenku Slováci najčastejšie minú TÚTO sumu

Dovolenka v Španielsku (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slováci najčastejšie minú na letnú dovolenku od 400 do 800 eur. Každý desiaty si však môže dovoliť dovolenku aj za 2000 až 4000 eur. Do zahraničia sa chystá ísť tretina ľudí, pričom pätina zostane na Slovensku. Na dovolenku však vôbec nepôjde 37 % obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu finančnej spoločnosti Home Credit.

"Na letnú dovolenku sa nechystá až 37 % respondentov, z toho asi nepôjde 16 % a určite 21 %. Tu je zaujímavé, že pred rokom určite nechcelo ísť na dovolenku až o desať percent viac Slovákov. Aj tento rok, podobne ako vlani, dovolenkujúci budú tráviť v cudzine najčastejšie sedem až desať dní, a to takmer polovica respondentov," uviedol analytik z Home Credit Jaroslav Ondrušek.

archívne video

Doplnil, že na Slovensku ľudia preferujú kratšie pobyty. Najčastejšie je to na štyri až šesť dní, čo je preferencia až pre 57 % dovolenkujúcich. Na dlhší pobyt od sedem do desiatich dní sa chystá len 16 %.

Z prieskumu vyplýva, že až 51 % ľudí predpokladá, že za tohtoročnú dovolenku zaplatí približne rovnako ako vlani. Ďalších 22 % počíta s trochu vyššími výdavkami a 14 % s výrazne vyššími. Až 11 % ľudí si dovolí zaplatiť za dovolenku od 2000 do 4000 eur a traja zo sto aj viac ako 4000 eur.

Okrem dovoleniek plánujú rodičia pre deti aj letné tábory. Finančná spoločnosť uviedla, že na letný tábor pôjde 31 % detí, pričom o niečo viac z nich pôjde do denných táborov ako pobytových. Prieskum tiež ukázal, že približne polovica rodín sa zmestí s nákladmi na letný tábor detí do sumy 300 eur, 13 % minie od 300 do 600 eur a každá desiata domácnosť na to vynaloží vyše 600 eur.