Úvahy o obnovení medzivládnych konzultácií so SR sú podľa českého premiéra predčasné

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

PRAHA - Úvahy o obnovení medzivládnych konzultácií so Slovenskom by v súčasnosti boli podľa českého premiéra Petra Fialu predčasné. Povedal to v utorok po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom. Podľa Fialu je dôležité, že vzťahy medzi krajinami sa naďalej rozvíjajú.