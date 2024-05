Rodinná tragédia: Otec zabudol dieťa v rozpálenom aute a odišiel do práce

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PARÍŽ - Šestnásťmesačné batoľa zomrelo v aute na firemnom parkovisku vo Francúzsku po tom, čo ho jeho otec zabudol dať do jaslí. Podľa prokuratúry sa muž v utorok namiesto do jaslí odviezol priamo do práce a chlapček zostal bez povšimnutia v aute.