Obrovská rodinná tragédia: Matka nechala dieťa v rozpálenom aute a išla pracovať! Dcérka zomrela

36-ročná žena zo Severnej Karolíny bola obvinená z neúmyselného zabitia po tom, čo jej osemročné dieťa zomrelo v rozpálenom aute. Ako uvádza ABC News, polícia našla dievča v stredu večer vo vozidle v Charlotte v bezvedomí. V kritickom stave ho previezli do presbyterského zdravotného strediska Novant Health, kde ho neskôr vyhlásili za mŕtveho.

Matka nechala dcéru tri a pol hodiny samú v aute

Podľa polície v Charlotte-Mecklenburg nechala matka dieťaťa dievča v aute, kým išla do práce. Svoju dcéru nechalatri a pol hodiny samu v aute.

Matka pred odchodom do práce zapla v aute klimatizáciu. Dieťa to možno vyplo, lebo mu bola zima. Matka bola naposledy v kontakte so svojou dcérou prostredníctvom SMS správy asi hodinu a pol pred jej návratom. Keď sa vrátila, našla dieťa na zadnom sedadle v bezvedomí a s penou pri ústach.

Dieťa (†8) bolo v nemocnici vyhlásené za mŕtve

Kladivom rozbila zadné sklo, aby sa dostala k dcére a okamžite odviezla do nemocnice. Cestou sa zastavila v obchode, aby požiadala o pomoc. Niekto zavolal 911 a nahlásil incident.

Dieťa bolo prevezené do presbyterského zdravotného strediska Novant Health, kde bolo vo štvrtok skoro ráno vyhlásené za mŕtve. Matka policajtom povedala, že vedela, že vonkajšia teplota je 34,4 stupňa Celzia a že dieťa nemala nechávať v aute. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 17. júla.

Otec zabudol dcéru v prehriatom aute

Podobný incident sa stal nedávno. Trojročné dievčatko zomrelo v rozpálenom aute, pretože ju tam nechal otec.

V deň tragickej udalosti zostala malá Charlotte chorá doma. Jej otec Scott viezol Charlottinu sestru do školy ako zvyčajne a vrátil sa domov, pričom si nepamätal, že Charlotte bola stále na zadnom sedadle auta.

Otec si podľa Mirror uvedomil, čo sa stalo, až o štyri hodiny neskôr, keď mu manželka zavolala a pýtala sa na otca a dcéru. V tom čase už Charlotte zomrela na následky horúčav.