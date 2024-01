Ďalšie záhadné úmrtie v Putinovom okolí: Šéf Kremľa v slzách pre smrť dôležitej ženy! Hovorí sa o otrave

Putinovu propagandistku Zoju Konovalovú našli mŕtvu. (Zdroj: X/Igor Sushko, SITA/(Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Záhadná smrť v okolí Vladimira Putina sa opäť dostáva na titulky. Ako uvádzajú viaceré médiá, Putinovu hlavnú propagandistku Zoju Konovalovú našli mŕtvu spolu s jej bývalým manželom. Predpokladá sa, že boli otrávení.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 683 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Muži zákona našli telá Zoji Konovalovej, 48-ročnej šéfredaktorky ruského televízneho kanála Kuban, a 52-ročného Andreja Gubatiyku v dome manželov v meste Krasnodar, ako informoval britský denník The Sun. "Pri prehliadke tiel sa nenašli žiadne viditeľné zranenia," uviedol hovorca ruského vyšetrovacieho výboru, ktorý vyšetruje úmrtia.

Vyšetrovatelia majú podozrenie na otravu

Podľa prvotných zistení sa zdá, že všetko nasvedčuje otrave. "Predbežnou príčinou smrti je otrava neznámou látkou," uvádza sa v správe ruského kanála Kuban. Konovalova a Gubatiyka po sebe zanechali dcéru (15) a dospelého syna.

Predpokladá sa, že Konovalova a jej bývalý manžel boli mŕtvi najmenej 24 hodín pred objavením ich tiel. V súkromnom dome riaditeľa televízie v Krasnodare sa údajne našla časť igelitového vrecka s "práškovou substanciou". Jej kolegovia a priatelia však zdôrazňovali, že drogy nikdy nebrala. Príčinu smrti by teraz malo objasniť súdnolekárske vyšetrenie.

Mediálny dom Kuban, pre ktorý Konovalová pracovala, je súčasťou ruskej štátnej televíznej a rozhlasovej korporácie (VGTRK), kľúčového piliera Putinovho propagandistického impéria.

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/(Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Je za záhadnými úmrtiami Ukrajina?

Od začiatku vojny medzi Ruskom a Ukrajinou boli hlásené desiatky záhadných úmrtí prominentných Rusov. Je tiež podozrenie, že tí, ktorí podporujú ruskú inváziu na Ukrajinu, boli zavraždení.

Len minulý mesiac našli v Moskve mŕtvu 35-ročnú zástupkyňu šéfredaktora Putinových obľúbených novín. Telo Anny Carevovej objavili v jej dome v ruskej metropole. Stalo sa tak takmer rok po smrti ich šéfa Vladimira Sungorkina (†68). V septembri 2022 Vladimír Sungorkin, šéfredaktor a generálny riaditeľ denníka Komsomolskaja Pravda, zomrel na "infarkt" po tom, čo sa u neho prejavili známky asfyxie. Jeho smrť bola považovaná za podozrivú.

Stále však nie je jasné, či za záhadnými úmrtiami, ako tvrdí Rusko, skutočne stojí Ukrajina.