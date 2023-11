Veľké varovanie hygienikov: Dva tucty očných kvapiek môžu spôsobiť stratu zraku až slepotu! Obchody ich stiahli

(Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Obrovské problémy v Amerike. Tak by sa dalo popísať to, čo sa aktuálne deje s voľnopredajnými kvapkami do očí. Úrad pre potraviny a liečivá, tiež známy ako FDA upozornil, že až 26 výrobkov v sebe obsahovalo baktérie, ktoré by mohli spôsobiť ľuďom vážne zdravotné problémy. Skloňuje sa zápal oka, ale aj strata zraku.