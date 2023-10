Staroveký Grék, o ktorom ste nikdy nepočuli: Objavil lieky na mnohé choroby, trpíte nimi aj vy?

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN - Grécky botanik, farmakológ a lekár Dioskorides je jedným zo zakladateľov modernej bylinnej medicíny, ktorý už pred tisíckami rokov vynašiel lieky na ischias a obličkové kamene. Jeho objavy a receptúry mapuje historik Charles Freeman v knihe The Children of Athena: Greek Intellectuals in the Age of Rome.

Staroveké Grécko je plné prekvapení a zvratov, ktoré súčasný svet spoznáva vďaka artefaktom a strateným pokladom. Jeden z hlavných aspektov nepoznaného dedičstva je ukrytý v medicíne, kde mnohí jednotlivci urobili zásadné prelomy v hľadaní prírodných liekov na množstvo chorôb. Hippokrates bol často označovaný za otca modernej medicíny. Zakladateľ prvej lekárskej fakulty bol prvým človekom, ktorý liečil choroby prostredníctvom monitorovania a podrobného pozorovania. Je tu však ešte jedna, menej známa postava z tejto doby - Dioscorides. "Vytvoril tisíce spojení medzi chorobami a rastlinami, minerálmi a vegetáciou a zeleninou, ktoré by mohli tieto choroby liečiť," povedal historik Charles Freeman pre Daily Express.

Dioscorides je jednou z mnohých postáv starovekého Grécka spomínaných v novej Freemanovej knihe The Children of Athena: Greek Intellectuals in the Age of Rome. Mapuje osudy gréckych velikánov a znovuobjavuje ich úspechy pre súčasnú generáciu. Podľa historika cestoval Dioscorides až do Arménska. Tam zistil, že kardamon - korenie, ktoré sa bežne používa v kari, dezertoch a mäsových jedlách, dokáže vyliečiť ischias, prietrž a črevné červy. A nielen to. "Zistil, že ak ho pridáte ku koreňom bobkových stromov, môže rozkladať obličkové kamene," uviedol historik.

Ako presne sa mu podarilo objaviť tisíce liekov na všetky tieto choroby, nie je známe. Práca, ktorú po sebe zanechal, však poskytuje dôkladnú dokumentáciu a svedectvá od ľudí z celého Impéria. Poznal tiež rôzne jedovaté rastliny v regióne a vedel, ako ich určitým spôsobom použiť, aby využil ich liečivé vlastnosti. "Vedel, že čemerica je extrémne toxická a dokáže vyvolať zvracanie, ak sa necítite dobre, ale ľuďom radil, aby ju popíjali len s malým množstvom vody s jedlom." Niektoré liečivá a spôsoby ich použitia, ktoré objavil, sú čisté šialenstvo. Botanik totiž napísal aj to, že semenníky bobrov údajne pomáhajú ženám vyvolať potrat. Tiež odporúčal umiestniť pavučiny na rany a rezy, aby sa zahojili, pretože sa v nich nachádza nejaký druh zmäkčovadla.

Dioscorides je jedinečný v porovnaní s inými Grékmi, ktorí prišli pred ním aj v tom, že bol pôvodne vojak a neskôr lekár rímskej armády. Jeho skutočný nárok na slávu spočíva v jeho hlavnom diele De materia medica alebo O medicínskom materiáli. Obsahuje opis liečivých rastlín a liečiv, ktoré z nich možno získať. Jeho kniha bola napísaná v období medzi 50 a 70 rokov nášho letopočtu a používala sa viac ako 1500 rokov. Revidovaná bola až v období renesancie, čiže niekedy v roku 1300, čím sa stala jednou z najdlhšie používaných farmakologických kníh všetkých čias.