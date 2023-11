Jete počas choroby slepačiu polievku? Odborník prezradil, či má naozaj liečivý účinok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

O tom, že slepačia polievka je hotovým balzamom na dušu aj telo, už asi niet žiadnych pochýb. Mnoho ľudí verí v jej čarovné účinky najmä v období chorôb. Dietetik a odborník na výživu Colby Teeman z University of Dayton v Ohiu sa pozrel na to, či sú tieto povery pravdivé.

Zlepšuje chuť do jedla a trávenie

Aminokyseliny sú stavebnými kameňmi bielkovín a aminokyselina glutamát sa nachádza v potravinách s chuťou umami. "Nie všetky potraviny umami sú však mäso alebo hydina; syr, huby, miso a sójová omáčka to majú tiež," povedal Teeman. Z viacerých štúdií vyplýva, že chuť je rozhodujúca pre liečivé vlastnosti kuracej polievky. Veľa pacientov trpiacich ochoreniami horných dýchacích ciest konzumuje menej jedla alebo žiadne. Je to preto, že akútne ochorenia vyvolávajú zápalovú reakciu, ktorá môže znížiť chuť do jedla.

Dôkazy však naznačujú, že chuť umami v kuracej polievke môže pomôcť podnietiť väčšiu chuť do jedla. Účastníci jednej štúdie uviedli, že po prvom ochutnaní polievky s príchuťou umami pocítili väčší hlad. Iné výskumy tvrdia, že umami môže zlepšiť aj trávenie živín. "Akonáhle naše mozgy zacítia umami cez chuťové receptory na jazykoch, telo pripraví tráviaci trakt na ľahšie vstrebávanie bielkovín," vysvetlil Teeman.

Môže znížiť zápal a upchatý nos

Zápal je súčasťou prirodzenej reakcie tela na zranenie alebo chorobu. Nastáva vtedy, keď biele krvinky migrujú do zapáleného tkaniva, aby pomohli pri hojení. Keď sa tento zápalový proces vyskytne v horných dýchacích cestách, má za následok bežné prechladnutie a príznaky chrípky ako upchatý nos alebo nádcha, kýchanie, kašeľ a hlien. Naopak, nižšia aktivita bielych krviniek v nosových priechodoch môže zmierniť zápal. Výskum ukazuje, že slepačia polievka môže v skutočnosti znížiť počet bielych krviniek putujúcich do zapálených tkanív. Robí to tak, že priamo inhibuje schopnosť neutrofilov, typu bielych krviniek, cestovať do zapáleného tkaniva.

Liek spočíva v kľúčových ingredienciách

Nie všetky kuracie polievky sú ale plné výživných liečivých vlastností. "Ultraspracované konzervované verzie kuracej polievky, s rezancami alebo bez nich, neobsahujú veľa antioxidantov, ktoré sa nachádzajú v domácich verziách," upozornil expert. Väčšina konzervovaných verzií kuracej polievky neobsahuje prakticky žiadnu výživnú zeleninu.

Kuracie mäso poskytuje telu kompletný zdroj bielkovín na boj proti infekcii. Zelenina dodáva široké spektrum vitamínov, minerálov a antioxidantov. Rezance zase poskytujú ľahko stráviteľný zdroj sacharidov, ktoré telo využíva na energiu a regeneráciu. Pitie tekutiny a vdychovanie výparov zvyšuje teplotu nosových a dýchacích ciest, čím sa uvoľňujú husté hlieny, ktoré často sprevádzajú ochorenia dýchacích ciest. V porovnaní so samotnou horúcou vodou je kuracia polievka účinnejšia pri uvoľňovaní hlienu.

Bylinky a koreniny, ktoré sa niekedy pridávajú do slepačieho vývaru, napríklad čierne korenie a cesnak, tiež uvoľňujú hlieny. Vývar, ktorý obsahuje vodu a elektrolyty, pomáha pri rehydratácii. Veda teda naznačuje, že táto polievka, aj keď nie je bežným liekom na prechladnutie a chrípku, naozaj pomáha pri liečbe spomínaných chorôb.