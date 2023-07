Slovensko a ďalšie krajiny EÚ sa búria: Nechcú obilie z Ukrajiny, chránia svojich poľnohospodárov

VARŠAVA/KYJEV - Päť stredoeurópskych krajín spoločne požaduje, aby zákaz dovozu ukrajinského obilia do týchto štátov platil aspoň do konca roka, ohlásil poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus po stredajšom rokovaní so svojimi náprotivkami z Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska.

Schôdzka bola zvolaná v reakcii na ruské rozhodnutie nepredĺžiť dohodu umožňujúcu vývoz ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov. Ukrajinská ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková v stredu podľa agentúry Interfax-Ukrajina nevylúčila recipročné opatrenia zo strany Kyjeva.

Telus podľa serveru Onet súčasne uisťoval, že uvedené krajiny sú "veľmi otvorené" voči tranzitu obilia z Ukrajiny. Tvrdil, že na schôdzku boli pozvaní aj ministri poľnohospodárstva z Ukrajiny a Moldavska, avšak z objektívnych dôvodov nedorazili.

Európska komisia v máji povolila Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku zakázať na svojom trhu predaj ukrajinskej pšenice, kukurice, repkového semena a slnečnicových semien; tento krok neobmedzuje exportný tranzit do ďalších krajín. Zákaz sa má skončiť 15. septembra.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki vyhlásil, že Varšava zákaz dovozu ukrajinského obilia do Poľska v polovici septembra nezruší, uviedla agentúra Reuters a citovala vyjadrenie ďalších účastníkov varšavskej schôdzky. Rumunský zástupca ohlásil, že sa obráti na Brusel so žiadosťou zákaz rozšíriť aj o ďalšie komodity z Ukrajiny. Solidarita s Ukrajinou je dôležitá, ale tiež musíme chrániť svoje trhy a nemôžeme pripustiť, aby ich deformovalo ukrajinské obilie, argumentoval slovenský minister Jozef Bíreš. A Maďarsko sa podľa Reuters nechalo počuť, že podnikne "všetky opatrenia", aby zabránilo ďalšiemu utrpeniu svojich poľnohospodárov, pokiaľ EÚ nepredĺži zákaz dovozu ukrajinského obilia do konca roka.

Ministri poľnohospodárstva v spoločnej deklarácii uisťujú, že podporujú pokračovanie tranzitu ukrajinského obilia cez hranice svojich krajín po ceste, železnici i riekach do destinácií. "Táto koalícia nie je proti nikomu, nie je proti Ukrajine alebo EÚ, je to v záujme našich farmárov," citovala Teluse agentúra AP. "EÚ by dnes mala vytvoriť náležité zákonné a infraštruktúrne nástroje na reguláciu transportu ukrajinského obilia z dlhodobého hľadiska," povedal Telus.

Kyjevu sa možnosť predĺženia zákazu nepáči, podpredsedníčka ukrajinskej vlády Svyrydenková zákaz dovozu ukrajinských plodín do pätice krajín označila za diskriminačné, a to zo "strany najbližších susedov, najmä, keď má Ukrajina nepriateľa na mori". "Prezident, premiér a my všetci (vláda) sme toho názoru, že 15. septembra je konečný kritický dátum. Potom už nemôžu byť tieto obmedzenia predĺžené," uviedla Svyrydenková na stretnutí so zástupcami asociácie podnikateľov. V prípade predĺženia zákazu by podľa nej Kyjev zvážil určité zrkadlové opatrenia.

Ukrajinské obilnárske združenie podľa AP medzitým nalieha, aby bol väčší objem obilia posielaný po Dunaji do rumunských čiernomorských prístavov. Podľa ukrajinských obilnárov je možné mesačný vývoz po tejto trase zdvojnásobiť na štyri milióny ton. Cezar Gheorghe, zakladateľ rumunskej analytickej spoločnosti AGRIColumn, však podľa AP tvrdí, že to "nie je možné".

Od marca 2022 do júna tohto roku prešlo rumunskými prístavmi Constantsa, Galatsi a Braila na 20 miliónov ton ukrajinského obilia, čo je maximum, ktoré možno zvládnuť, povedal Gheorghe. "Ukrajina bude musieť vyvážať aj cez Poľsko, Maďarsko a Slovensko - je to jednoduchá matematika," dodal Gheorghe.

Úniový komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski v máji na twitteri napísal, že do Poľska bolo od apríla 2022 do marca 2023 privezených zhruba 4,1 tony ukrajinského obilia a repky olejnej, pričom 3,4 milióna ton v krajine zostalo a len zhruba.