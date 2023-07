Mlynári vyzývajú Európsku komisiu, aby zabezpečila logistické koridory pre ukrajinské obilie

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Neuzavretie obilnej dohody medzi Ukrajinou, Ruskom a ich mediačnými partnermi z Turecka a OSN môže spôsobiť v Afrike humanitárnu katastrofu. Mlynári vyzývajú Európsku komisiu (EK) na to, aby konečne zabezpečila funkčné logistické koridory pre ukrajinské obilie a múku, ktorá má smerovať do Afriky a nie do krajín EÚ. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM).