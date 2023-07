Viac ako desať rokov po sérii vrážd žien pri New Yorku zatkla polícia podozrivého

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

NEW YORK - Viac ako desať rokov po sérii vrážd žien blízko New Yorku zatkla polícia podozrivého. Dvadsaťdeväťročný architekt Rex Heuermann teraz podľa serveru BBC News čelí obvineniu z troch vrážd, zo štvrtej je podozrivý. Od roku 2010 sa na pláži Gilgo Beach, ktorá leží východne od New Yorku, našlo celkovo 11 tiel.