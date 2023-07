Rodinná tragédia v Rakúsku! Matka utopila svoje dcérky v bazéne, pokus o samovraždu prežila

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Potom nasadla do auta a pokúsila sa spáchať samovraždu, pričom narazila do stromu na ceste. Pri nehode sa zranila a previezli do neďalekej nemocnice, no podľa hovorcu dolnorakúskej polície nie je v ohrození života.

Táto hrôza, ako informovali médiá, sa odohrala v pondelok ráno o 9:30, keď otec dvoch detí zavolal políciu a povedal, že mu zavolala manželka a povedala, že zabila ich dve spoločné deti a teraz sa chystá zabiť aj seba. Policajti okamžite vyrazili na miesto a cez otvorené dvere balkóna vošli do spoločného domu manželov.

Podľa policajnej správy boli zhrození aj policajti, keď narazili na mŕtve telá 7-mesačného a 7-ročného dievčatka. Na pomoc okamžite dorazili dva vrtuľníky a niekoľko sanitiek. Žiaľ, už bolo neskoro a dve deti sa lekárom nepodarilo oživiť.

Ako povedal vrchný inšpektor Johann Baumschlager, matku zatkli. Platí pre ňu prezumpcia neviny, kým sa nepreukáže vina.

Rakúsky denník Kronen Zeitung uviedol, že má informácie, že 36-ročná matka utopila svoje dve deti v bazéne. Vyšetrovanie prebieha. Matka sa už úradom priznala. Tá vraj po incidente odniesla bezvládne dcéry späť do domu.

Starosta Absdorfskej priehrady Franz Dam, miesta spáchania zločinu, je podľa médií spolu s celým okolitým obyvateľstvom v šoku. "Je desivé, že sa niečo také môže vôbec stať," povedal Dam pre miestne médiá.