Brutálna vražda na Štrbskom Plese: Muž svoju obeť sotil do jazera a pod vodou jej držal hlavu! Už je v rukách polície

Ako povedal, podľa doteraz vykonaného vyšetrovania mal obvinený po predchádzajúcej hádke sotiť rukami do muža, ktorý stál pred jazerom Štrbské pleso a spadol do jazera. "Obvinený mu mal následne zatlačiť hlavu pod vodu a držať pod hladinou, až kým muž nejavil známky života," priblížil Džobanik. Obvinený muž bol vo štvrtok (20. 7.) zadržaný policajtmi a umiestnený do cely policajného zaistenia. Na obvineného bude podľa hovorcu spracovaný podnet na vzatie do väzby.

VRAŽDA NA ŠTRBSKOM PLESE V priebehu dnešného dňa vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Prešove vzniesol... Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Friday, July 21, 2023

Správu aktualizujeme.