Miliardy na pomoc Ukrajine: Von der Leyenová predstavuje ambiciózny plán! Peniaze vytiahnu z cudzej peňaženky

KYJEV – Miliardy eur ročne by už onedlho mohli začať prúdiť na Ukrajinu. Zabezpečiť tieto zdroje by mali výnos z ruských štátnych aktív v európskych bankách. Belgický premiér Alexander de Croo v piatok (30. 6.) vyhlásil, že Ukrajine by sme tak vedeli zabezpečiť až tri miliardy eur každý rok.