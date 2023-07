Biden posiela na Ukrajinu obávanú zbraň: Kontroverzné rozhodnutie rozdelilo svet! Kazetová munícia vyvoláva strach

Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan oznámil toto rozhodnutie v piatok s tým, že dodanie kazetovej munície Ukrajine schválil prezident Joe Biden. Oficiálne to však musí oznámiť Pentagón. Radosť tým Američania urobili najmä ukrajinskému prezidentovi. Volodymyr Zelenskyj sa za a balík obrannej pomoci poďakoval. "Dobre načasovaný, rozsiahly a veľmi potrebný balík obrannej pomoci od Spojených štátov," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti a poďakoval americkému ľudu a Bidenovi za ich "rozhodné kroky". Dodal, že rozšírenie obranných kapacít Ukrajiny jej poskytne nové nástroje na vytlačenie okupantov z jej územia a dosiahnutie mieru. Ukrajinský líder cestuje po Európe, kde sa snaží zabezpečiť väčšie a lepšie zbrane pre svoju armádu, ktorá spustila dlho očakávanú protiofenzívu. Tá však postupuje pomalšie, ako dúfali ukrajinskí spojenci.

Čo je kazetová munícia?

Využívanie kazetovej munície vníma svet rozporuplne. Oficiálne jej používanie zakazuje vyše 120 krajín. Medzinárodný Dohovor o kazetovej munícii, ktorý zakazuje jej výrobu, skladovanie, použitie a transfer kazetovej munície, však nepodpísali Rusko, Ukrajina ani samotné USA.

Problém týchto zbraní spočíva v tom, že predstavujú výraznú hrozbu pre civilné obyvateľstvo. Obvykle sa z nich totiž uvoľní obrovské množstvo menších bombičiek, ktoré dokážu zabíjať na ploche niekoľkých hektárov, čím rastie šanca, že zasiahnu aj nevinných civilistov. Okrem toho ak nevybuchnú, zostávajú hrozbou aj na celé desaťročia. V prípade nábojov dodaných zo Spojených štátov by malo ísť o 88 menších náloží v jednom kuse munície.

„Kazetová munícia je veľmi účinná proti slabému pancieru alebo nepancierovaným objektom. Najmä proti pechote alebo nákladným automobilom. Niektoré typy kazetovej munície môžu ničiť aj ľahké obrnené vozidlá,“ priblížil pre CNN Prima NEWS vojenský a bezpečnostný analytik Lukáš Visingr. Podľa jeho slov môžu fragmenty zbrane vyradiť dokonca aj tank. Aj malá nálož má potenciál zničiť všetko na rozlohe 10 × 10 metrov. Jedna kazetová bomba tak môže ohroziť územie zodpovedajúce piatim futbalovým ihriskám.

Svet prijal správu vlažne

Francúzsko ani Nemecko, ktoré sú signatármi dohody proti kazetovej munícii, v piatok priamo nekritizovali zámer USA zaslať Ukrajine tieto zbrane, avšak zdôraznili, že nebudú nasledovať tento krok.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa k záležitosti vyjadril vyhýbavo: "Je na jednotlivých členoch, aké zbrane a vojenský materiál pošlú Ukrajine," uviedol. Upozornil, že Rusko na Ukrajine tiež využíva kazetovú muníciu.

Rozhodnutie Washingtonu medzičasom kritizovali mnohé ľudskoprávne skupiny, ktoré poukazovali na to, že nevybuchnutá munícia tohto druhu môže byť aj celé roky hrozbou pre civilistov. Ako pripomenuli americké médiá, sám Biden ešte ako člen amerického Senátu v minulosti kritizoval používanie kazetovej munície, pričom zdôrazňoval jej riziká pre civilistov. Americký prezident označil poslanie kazetovej munície na Ukrajinu za "ťažké rozhodnutie". Ukrajina ju však podľa neho potrebuje, pretože jej dochádza munícia vo vojne proti ruskej invázii. "Z mojej strany to bolo veľmi ťažké rozhodnutie. A mimochodom, prediskutoval som ho s našimi spojencami. Ukrajincom dochádza munícia," vysvetlil.

Naopak, Španielsko, ktoré je signatárom zmieneného dohovoru, sa vyslovilo proti rozhodnutiu USA. Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová uviedla, že hoci má Madrid 'pevný záväzok' voči Ukrajine, je tiež zásadový aj v tom, že "určité zbrane a bomby sa nemôžu dodávať za žiadnych okolností".

Británia je tiež signatárom zmieneného dohovoru a taktiež sa vyjadrila nesúhlasne voči používaniu tejto munície. Britský premiér Rishi Sunak v sobotu od jej nasadenia "odrádzal". Dodal pritom, že Británia bude naďalej Ukrajinu podporovať iným spôsobom, ako napríklad poskytovaním tankov a zbraní dlhého doletu.

Ukrajinci ju chcú použiť na oslobodenie svojho územia

Ukrajina chce kazetovú muníciu použiť na oslobodzovanie vlastného územia spod ruskej okupácie, avšak nenasadí ju na území Ruska. Povedal to v sobotu ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Zároveň privítal rozhodnutie Spojených štátov zaslať Kyjevu takúto muníciu. Podľa neho totiž pomôže zachrániť životy ukrajinských vojakov. Dodal, že Ukrajina si bude jej použitie prísne evidovať a informácie v tomto smere zdieľať so svojimi partnermi. "Náš postoj je jednoduchý - musíme oslobodiť naše dočasne okupované územia a zachrániť životy našich ľudí," uviedol na Twitteri. "Ukrajina použije túto muníciu len na de-okupáciu našich medzinárodne uznaných území. Táto munícia sa nebude používať na oficiálne uznanom území Ruska," dodal. Reznikov tiež uviedol, že ukrajinská armáda nebude používať kazetovú muníciu v zaľudnených oblastiach, no nasadzovať ju bude len "na prerazenie obranných línií nepriateľa".

Rusi hovoria o akte zúfalstva, sami ju pritom používajú

Rusko označilo rozhodnutie Spojených štátov za "akt zúfalstva". Povedala to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. "Je to akt zúfalstva a ukazuje slabosť na pozadí zlyhania toľko skloňovanej ukrajinskej protiofenzívy," uviedla Zacharovová. "Najnovšia 'zázračná zbraň', na ktorú Washington a Kyjev vsádzajú bez toho, aby mysleli na vážne dôsledky, nebude mať žiadny vplyv na špeciálnu vojenskú operáciu," dodala hovorkyňa ruskej diplomacie, pričom použila termín, akým Rusko označuje svoju rozsiahlu vojenskú agresiu voči Ukrajine. Zacharovová okrem toho uviedla, že takéto rozhodnutie poukazuje na "agresívny protiruský kurz USA, ktorého cieľom je čo najviac predĺžiť konflikt na Ukrajine". Sľuby Ukrajiny, že bude túto kontroverznú muníciu používať zodpovedne, podľa nej "nemajú žiadnu cenu". Samotné Rusko pritom nasadzuje túto muníciu v bojoch na Ukrajine.