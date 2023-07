PRIESKUM Podľa Poliakov by sa mal Volodymyr Zelenskyj ospravedlniť za volynský masaker

Galéria fotiek (1) Volodymyr Zelenskyj

VARŠAVA - Väčšina Poliakov sa domnieva, že ukrajinský prezident by sa mal oficiálne ospravedlniť za tzv. volynský masaker, pri ktorom bolo na severozápade Ukrajiny počas druhej svetovej vojny zavraždených približne 100.000 Poliakov. Vypláva to z prieskumu uskutočneného Inštitútom pre prieskum verejnej mienky (CBOS). V sobotu to uviedla agentúra PAP, informuje TASR.