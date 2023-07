Smer nesúhlasí so závermi Európskej komisie: Fico poslal otvorený list samotnej predsedníčke Leyenovej!

BRATISLAVA - Predseda Smeru-SSD Robert Fico v poslednej dobe aktívne vystupuje prosti postojom Európskej únie aj komisie. Najnovšie EK zverejnila záver k stave právneho štátu na Slovensku v roku 2023. Po zverejnení týchto hodnotení sa šéf opozičnej strany rozhodol odpovedať otvoreným listom, a to priamo predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej.

archívne video

Vážená pani predsedníčka Európskej komisie,

v mene najsilnejšej opozičnej politickej strany SMER – sociálna demokracia („SMER – SD“), ktorá tvorila v rokoch 2006 až 2020 trikrát vládu Slovenskej republiky, vyjadrujem znepokojenie nad obsahom Správy Európskej komisie („EK“) o stave právneho štátu na Slovensku za rok 2023 („Správa“).

SMER – SD si váži prínos členstva v Európskej únii („EÚ“) pre rozvoj našej krajiny a má záujem na plnohodnotnom členstve v EÚ, ako aj na plnení záväzkov z neho vyplývajúcich. Musím však so všetkou dôraznosťou pripomenúť, že sú to často kroky a rozhodnutia EK, ktoré výrazne znižujú dôveryhodnosť EÚ u významnej časti slovenskej verejnosti. Citovaná správa patrí medzi takéto iniciatívy.

Správa je čisto politický dokument otvorene ignorujúci zneužívanie trestného práva v rokoch 2020 až do súčasnosti na politický boj so slovenskou opozíciou. Správa vyznieva ako obžaloba opozície a generálneho prokurátora SR, ktorých činnosť má byť prekážkou v boji proti korupcii na najvyšších miestach. Faktom je, že k dispozícii je nekonečný rad dôkazov a rozhodnutí, vrátane viac ako 20 rozhodnutí Ústavného súdu SR, potvrdzujúcich, že vládna garnitúra v rokoch 2020 – 2023 hrubo zneužívala trestné právo, a to prostredníctvom vybranej skupiny politicky angažovaných policajtov, vyšetrovateľov NAKA, prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry a žiaľ aj viacerých sudcov, na politickú likvidáciu opozície. Je doslova nepochopiteľné, že Správa ignoruje, podobne ako aj za rok 2022, medzi inými, úmrtie advokáta Ľ. Krivočenka vo výkone väzby a konštatovanie Verejnej ochrankyne práv, že boli porušené jeho základné ľudské práva a vo výkone väzby zomrel v dôsledku neposkytnutia základnej zdravotnej starostlivosti. Je neprijateľné, že Správa ignoruje rozhodnutia o nezákonných obvineniach či väzbách či nevyvrátiteľné dôkazy o hrubom zneužívaní právomocí zo strany niektorých orgánov činných v trestnom konaní a súdov, z ktorých sú viacerí právoplatne obvinení.

Vážená pani predsedníčka,

osobitne je poľutovaniahodné, že členovia Vašej EK, ako aj vedúci Stáleho zastúpenia EK na Slovensku, boli plne a pravidelne informovaní o udalostiach na Slovensku a odmietali ich preveriť alebo ich mlčky ignorovali. Tak ako ste Vy odignorovali urážku, ktorú občanom SR adresoval vedúci Stáleho zastúpenia EK na Slovensku, čo viedlo k veľkej nevôli slovenskej verejnosti proti EK. Za týchto okolností je ešte viac neakceptovateľné, aby Správa vychádzala dominantne z tvrdení tých orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sú podozrivé zo zneužívania právomocí a samozrejme z tvrdení zaujatých médií a celého radu mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia (sieť G. Sorosa) a vedúcich otvorený politický súboj so slovenskou opozíciou.

Vážená pani predsedníčka,

ako dlhoročný politik s vládnymi aj opozičnými skúsenosťami si uvedomujem, že Správa má slúžiť len a len na politickú podporu rozpadnutej vlády a úradníckej vlády, u ktorých nachádzate plné pochopenie pri presadzovaní agendy, ktorá výrazne útočí na národno-štátne záujmy Slovenska. Takéto politické zneužívanie témy právneho štátu, ktorý je na Slovensku v troskách, je pre nás neprijateľné a vyjadrujeme ľútosť nad tým, že EK takto zasahuje do politickej súťaže pred parlamentnými voľbami 30. septembra 2023.