Európa nesmie dovoliť, aby Rusko rozbilo jej bezpečnosť a jednotu, uviedol francúzsky prezident

Vojna je ďaleko od konca, no myslím, že jedna vec je istá - Ukrajina nebude dobytá, povedal Macron. Podľa jeho slov musí Európska únia (EÚ) Kyjev uistiť, že bude naďalej stáť po jeho boku a musí ho naďalej efektívne podporovať tak, aby to viedlo k trvalému mieru. Pripomenul, že v stávke je veľa, pretože vojna je na hraniciach EÚ. Dodal, že takzvaná špeciálna vojenská operácia sa premenila na geopolitický omyl, ktorý vyústil do vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie. Zároveň vyjadril nádej, že čoskoro do NATO vstúpi aj Švédsko.

VIDEO Francúzsky prezident Emmanuel Macron prišiel na návštevu Slovenska

Ako ďalej povedal, na Rusku si EÚ vytvorila nebezpečnú energetickú závislosť, no za niekoľko mesiacov sa situácii dokázala prispôsobiť. Vyslovil tiež myšlienku, že európske štáty by sa nemali spoliehať na ostatných, a mali by prevziať zodpovednosť za svoju bezpečnosť. Podľa neho musia posilniť svoje vojenské spôsobilosti tak, aby boli schopné brániť seba i svojich susedov.